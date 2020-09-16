屏東酒醉女含吹嘴3度假配合 警依拒測開罰18萬

屏東一名蔡姓女子酒後駕車行駛至屏東市建國路與大武路時，因違規迴轉遭警攔下，過程中，警方要求酒測，蔡女僅以嘴含著酒測器不配合吹氣，反覆操作3次，仍不願配合，經警方告知，依拒絕酒測開罰，事後蔡提起行政訴訟，遭屏東地方法院駁回，因此，蔡女拒酒測遭罰鍰18萬，以及3百元訴訟費，外加吊扣駕照3年。

蔡女年初凌晨2時許，酒後駕駛一輛轎車行駛至屏東市建國路與大武路時，因違規迴轉遭員警攔下，隨後警方發現蔡女渾身酒氣，員警要求施做酒測，過程中，蔡皆不願配合，於是員警告知拒酒測的罰則後，依違反道路交通條例處罰，以拒絕酒測告發，並保管蔡女車輛。

事後，蔡女對員警的處理態度不滿，也對裁罰不服，於是向監理單位提起行政訴訟。屏東地方法院審理期間，蔡皆否認拒絕接受酒測，並表示當時天氣寒冷，再加上警方操作不良，才會導致酒測失誤。

對此，屏東地方法院透過員警密錄器畫面還原當時情形，得知蔡女僅以口含著酒測吹嘴才導致酒測屢次失敗，經員警指示並告知後，蔡仍故技重施，因此警方只好依拒酒測開罰。

法院認為，蔡女的行為已構成「消極不配合酒測之行為」，於是將蔡提起的行政訴訟駁回，並維持原裁罰，因此，蔡女最終仍須付清拒酒測罰鍰18萬，以及3百元訴訟費，外加吊扣駕照3年。

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