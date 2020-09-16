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貨車倒退硬嚕重機5米自稱沒看見 網怒：萬一有小孩呢？
新北市1名袁姓司機昨天中午在五股區，將貨車停在樹蔭下停車格休息，自稱為了閃避陽光直射，便直接倒車挪位，沒注意後方停放1輛650西西重機，硬生生往後推移1格停車位。車主怒向警方報案，影片且被上傳到重機社團，引發網友公憤，怒批：萬一後方是個小孩呢？
據了解，這輛3.5噸貨車昨天中午12時許，停在洲子洋公園側邊成洲一路旁停車格，突然緩緩往後挪移，後車斗頂到後面停車格內的YAMAHA TMAX DX XP560D重機，接著又繼續往後推移1格車位才停下。整個過程被旁邊社區警衛目擊，也被監視器全程錄下。
車主接獲通知立刻衝到現場查看並報案，警方檢視發現重機車頭、車燈塑膠殼皆有刮痕毀損，依違反道路交通處罰條例第50條1項2款，倒車時不注意其他車輛或行人，開單告發處600元以上1200元以下罰緩，同時告誡駕車務必注意視線死角以免發生車禍。
40歲袁姓司機聲稱挪動貨車之前，有透過後視鏡確認後方沒有人車，才開始移動，而且貨車沒有倒車雷達或顯影系統，才會發生碰撞，真的不是故意的，重機車損部分，會申請保險理賠。
後來有車友將影片上傳到重機社團，引發網友公憤，許多人斥責貨車司機絕對是「故意+蓄意」！也有人怒批，這輛機車重達220公斤，先撞上再推動，真的毫無感覺？倒車之前不用下車查看嗎？萬一後方是個小孩呢？網路上流傳這麼多因為駕駛人疏忽慘奪人命的影片，難道都起不了警惕作用？
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