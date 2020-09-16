快訊

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

實名制混入菲製 大樹：同仁錯將自用口罩交付予消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車倒退硬嚕重機5米自稱沒看見 網怒：萬一有小孩呢？

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名袁姓司機昨天中午在五股區，將貨車停在樹蔭下停車格休息，自稱為了閃避陽光直射，便直接倒車挪位，沒注意後方停放1輛650西西重機，硬生生往後推移1格停車位。車主怒向警方報案，影片且被上傳到重機社團，引發網友公憤，怒批：萬一後方是個小孩呢？

據了解，這輛3.5噸貨車昨天中午12時許，停在洲子洋公園側邊成洲一路旁停車格，突然緩緩往後挪移，後車斗頂到後面停車格內的YAMAHA TMAX DX XP560D重機，接著又繼續往後推移1格車位才停下。整個過程被旁邊社區警衛目擊，也被監視器全程錄下。

車主接獲通知立刻衝到現場查看並報案，警方檢視發現重機車頭、車燈塑膠殼皆有刮痕毀損，依違反道路交通處罰條例第50條1項2款，倒車時不注意其他車輛或行人，開單告發處600元以上1200元以下罰緩，同時告誡駕車務必注意視線死角以免發生車禍。

40歲袁姓司機聲稱挪動貨車之前，有透過後視鏡確認後方沒有人車，才開始移動，而且貨車沒有倒車雷達或顯影系統，才會發生碰撞，真的不是故意的，重機車損部分，會申請保險理賠。

後來有車友將影片上傳到重機社團，引發網友公憤，許多人斥責貨車司機絕對是「故意+蓄意」！也有人怒批，這輛機車重達220公斤，先撞上再推動，真的毫無感覺？倒車之前不用下車查看嗎？萬一後方是個小孩呢？網路上流傳這麼多因為駕駛人疏忽慘奪人命的影片，難道都起不了警惕作用？

貨車撞壞重機車頭和車燈。記者林昭彰／翻攝
貨車撞壞重機車頭和車燈。記者林昭彰／翻攝
當時重機只放下側支架，在柏油路面刮出一道長長的痕跡，但是車輛卻沒倒下。記者林昭彰／翻攝
當時重機只放下側支架，在柏油路面刮出一道長長的痕跡，但是車輛卻沒倒下。記者林昭彰／翻攝
警方接獲報案趕抵處理「車禍」。記者林昭彰／翻攝
警方接獲報案趕抵處理「車禍」。記者林昭彰／翻攝
警方接獲報案趕抵處理「車禍」。記者林昭彰／翻攝
警方接獲報案趕抵處理「車禍」。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

台南楠西山區聯合攔查85輛重機 查獲多起違規及噪音

酒駕男停車問路 19歲重機男撞上枉死

憲兵國慶展演科目核定 重機戰鬥個裝觀禮台前亮相

苗栗監理站8至10日辦理普通重機號牌網路競標

相關新聞

貨車倒退硬嚕重機5米自稱沒看見 網怒：萬一有小孩呢？

新北市1名袁姓司機昨天中午在五股區，將貨車停在樹蔭下停車格休息，自稱為了閃避陽光直射，便直接倒車挪位，沒注意後方停放1輛...

屏東酒醉女含吹嘴3度假配合 警依拒測開罰18萬

屏東一名蔡姓女子酒後駕車行駛至屏東市建國路與大武路時，因違規迴轉遭警攔下，過程中，警方要求酒測，蔡女僅以嘴含著酒測器不配...

影／男子沿路破壞3轎車後照鏡 台中警方已鎖定對象查

台中市沙鹿區前天有轎車後照鏡被破壞，警方接到報案後清查發現，一名男子走路經過停路邊轎車旁，疑似隨手破壞，共有3輛轎車受害...

台南七股太陽光電廠起火 消防趕往灌救

台南市七股區太陽能光電場所貨櫃屋11點24分許起火，台南市消防局出動三大、學甲中隊、七股、將軍、佳里及西港等分隊13車2...

鹿港酒駕男躲避追緝擦撞警車 撞上路旁車輛被制伏

林姓男子昨天疑似酒駕逃避警方查緝，在警察攔停時，假藉要停車卻突然加速逃逸，彰化警方追到鹿港鎮市區，林男撞上警車，直到迴轉...

21米巨大鋼條轉彎掉落 台3線高雄內門交通中斷3小時

一輛運送大型鋼梁的曳引車今天凌晨在台3線高雄內門路段轉彎處衝撞分隔島，車上兩根鋼梁落地恆亙路面、撞斷電線桿，高雄內門與台...

影／酒駕男保齡球式撞毀9台機車 竟還打電話跟朋友笑聊

新北市一名26歲的梁姓男子今凌晨與友人喝酒後，酒駕載著友人返家，行經鶯歌區國中街一帶時，一路闖紅燈、跨越雙黃線狂飆，最後...

桃園樹脂廠管線破裂臭氣外洩 5千居民掩鼻環保局開罰

桃園市觀音區多位居民昨天下午在大觀路2段聞到濃濃化學臭氣、紛紛掩鼻檢舉，市政府環保局派員現場調閱空氣盒子（周界空氣感測器...

二名女子受困沙洲海中快滅頂時 雙手仍高舉護包和手機

二名女子今天早上受困台中大安港海中，消防隊員和海巡急救援，二人受困時，都高舉雙手，保護隨身包和手機，脫困時，二人未受傷，...

近九旬老翁外出失聯 女警尋獲老花眼鏡協助喚醒回家路

「阿伯！阿伯！這是你的眼鏡嗎？」台南市警四分局前晚據報，海事學校人行道上有老人路倒，警方趕抵現場已不見蹤影，2小時後又獲...

影／阿寶坑垃圾場大火燒三天 臭味濃煙居民受不了

彰化縣員林市阿寶坑垃圾掩埋場14日冒出濃煙及大火，大火至今已第三天，附近居民抱怨濃煙及臭味讓他們苦不堪言，員林公所清潔隊...

烤肉慶生趴想起國中遭霸凌 男找學長理論卻打傷對方母

屏東縣高樹鄉呂姓男子生日時找來朋友烤肉慶生，席間回想20多年前就讀國中，曾遭朱姓學長霸凌，黃湯下肚後，越想越不甘心找人到...

熱門新聞

影／救援者轟武界壩生還者沒感謝 只關心百萬休旅車

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

傻眼！開車違停路中央直接下車 駕駛遭罰18900元

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

影／基隆正濱國小旁土石鬆軟 1學童掉6公尺坑搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。