影／男子沿路破壞3轎車後照鏡 台中警方已鎖定對象查

台中市沙鹿區前天有轎車後照鏡被破壞，警方接到報案後清查發現，一名男子走路經過停路邊轎車旁，疑似隨手破壞，共有3輛轎車受害，警方已鎖定對象追查中。

警方調查，9月14日凌晨0時35分，警方接獲許姓車主報案，他停在沙鹿區北勢東路旁轎車，車輛後照鏡遭不明人士破壞，警方到場清查共發現3輛轎車遭毀損，目前已掌握犯嫌特徵，正積極追查到案，以釐清案情。