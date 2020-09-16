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影／男子沿路破壞3轎車後照鏡 台中警方已鎖定對象查
台中市沙鹿區前天有轎車後照鏡被破壞，警方接到報案後清查發現，一名男子走路經過停路邊轎車旁，疑似隨手破壞，共有3輛轎車受害，警方已鎖定對象追查中。
警方調查，9月14日凌晨0時35分，警方接獲許姓車主報案，他停在沙鹿區北勢東路旁轎車，車輛後照鏡遭不明人士破壞，警方到場清查共發現3輛轎車遭毀損，目前已掌握犯嫌特徵，正積極追查到案，以釐清案情。
從路口監視器發現，一名男子凌晨走路，經過沙鹿北勢東路，他靠近停路邊的轎車時，沿路破壞轎車後照鏡，破壞其中一輛時，剛好有一名機車騎士騎車經過，他刻意緊靠轎車，疑似要讓騎士誤以為他在閃車。
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