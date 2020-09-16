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婦人涉洗錢案要領出積蓄？ 郵局行員：阿姨這詐騙啦

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市61歲曾姓婦人日前接獲詐騙電話，聲稱婦人因涉嫌洗錢案須面交71萬元才能解決，婦人前往大溪僑愛郵局，欲提領71萬元時行員發現不對勁，通報警方協助。

大溪警分局圳頂派出所員警立即到場後先安撫婦人，並詳細向婦人說明這是詐騙慣用伎倆，郵局行員的機警與員警苦口婆心的勸說，成功阻止了一件詐騙案。

大溪警方今天指出，曾姓婦人11日接到詐騙電話，歹徒佯稱是電信公司客服人員，婦人沒繳電話費帳戶將被凍結，婦人表示自己有繳費，詐騙成員進而將電話轉接至另一名詐騙成員自稱165反詐騙人員，聲稱婦人因涉嫌洗錢案，為取信婦人，歹徒要求婦人前往超商接收資產凍結執行書及傳票傳真，且須面交71萬元才能解決，詐騙成員和婦人周旋，婦人心生恐慌於當天下午4點前往大溪僑愛郵局要提領71萬元，行員發現不對勁報警， 圳頂派出所員警謝沛諼、溫宗彥到場後先安撫婦人，並詳細向婦人說明這是詐騙慣用伎倆，婦人才驚覺是遭到詐騙，謝謝警方保住她的積蓄。

大溪分局也同時呼籲民眾，接獲可疑電話要借款時必須再三求證，保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，千萬不要貿然匯款。

婦人到郵局要領出所有積蓄。記者鄭國樑／翻攝
婦人到郵局要領出所有積蓄。記者鄭國樑／翻攝

詐騙 洗錢

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