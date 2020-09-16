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台南七股太陽光電廠起火 消防趕往灌救
台南市七股區太陽能光電場所貨櫃屋11點24分許起火，台南市消防局出動三大、學甲中隊、七股、將軍、佳里及西港等分隊13車26人前往灌救中。
勤務中心據報位在台南七股區萊爾富附近太陽能電廠火警，11點31分七股消防分隊車組先到達現場，現場為太陽能光電場所，目前有一只貨櫃起火燃燒。在未斷電前切勿貿然出水，現場為變電貨櫃屋起火，11點49分確定完全斷電，準備出水搶救。
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