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21米巨大鋼條轉彎掉落 台3線高雄內門交通中斷3小時
一輛運送大型鋼梁的曳引車今天凌晨在台3線高雄內門路段轉彎處衝撞分隔島，車上兩根鋼梁落地恆亙路面、撞斷電線桿，高雄內門與台南龍崎雙向交通因此中斷3小時，鄰近住家停電，不少人在睡夢中被熱醒。警方表示，事發時正值深夜時分，沒有波及其他車輛，肇事司機未依規定行駛申請路線，將依法開罰。
今天凌晨3點半左右，洪姓男子駕駛曳引車，準備從屏東萬丹運送工程鋼梁到台中清水，行經台3線401.5公里轉彎處，車上鋼梁擦撞中央分隔島燈桿，此一撞擊導致兩根鋼梁掉落地面，占據南北車道，同時也撞斷路旁電線桿，高雄內門至台南龍崎交通全面受阻。
台電人員到場後，內門觀亭地區住家陸續恢復供電。警方指出，事發後立即到場維持交通，並聯絡大型吊車協助吊掛落地鋼梁，此事故導致南北雙向車道的交通中斷3小時，近7點先採行單線雙向交通，上午11點左右全面恢復正常。
旗山分局交通局表示，肇事曳引車有向監理單位申請臨時通行證，但未依規定路線行駛，全案調查後將依違反交通管理處罰條例處3千至9千元不等，司機也會被記點處分。
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