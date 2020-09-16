操演翻艇意外再添1死 命危中士搶救76天不治

海軍陸戰隊九九旅步二營月前聯合登陸作戰操演時，突擊膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，造成2死1重傷。重傷中士阿瑪勒．道卡度靠葉克膜苦撐續命，一度傳出能拆除葉克膜好消息。然而，阿瑪勒病情急轉直下，在家屬同意下拔管，於今天上午9點40分宣告不治；整起操演意外釀3死。

命危的中士阿瑪勒．道卡度搶救時展現強勁生命力，繼恢復自主呼吸後，7月12日回復心跳，曾一度移除心臟葉克膜。家屬誠心禱告祈福，妻兒親筆寫下祈福卡，孩子們用稚嫩的筆調親情喊話，「爸比加油，我在等你回來抱抱我」。