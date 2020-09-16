快訊

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

操演翻艇意外再添1死 命危中士搶救76天不治

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

海軍陸戰隊九九旅步二營月前聯合登陸作戰操演時，突擊膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，造成2死1重傷。重傷中士阿瑪勒．道卡度靠葉克膜苦撐續命，一度傳出能拆除葉克膜好消息。然而，阿瑪勒病情急轉直下，在家屬同意下拔管，於今天上午9點40分宣告不治；整起操演意外釀3死。

命危的中士阿瑪勒．道卡度搶救時展現強勁生命力，繼恢復自主呼吸後，7月12日回復心跳，曾一度移除心臟葉克膜。家屬誠心禱告祈福，妻兒親筆寫下祈福卡，孩子們用稚嫩的筆調親情喊話，「爸比加油，我在等你回來抱抱我」。

海軍陸戰隊表示，院方已盡最大努力，阿瑪勒中士在操演中戮力戰殉，軍方痛失優秀菁英，感到悲痛不捨，也對阿瑪勒遺屬表達哀悼，後續將全力協助撫卹、操辦喪禮事宜。

海軍陸戰隊九九旅步二營月前聯合登陸作戰操演意外，搶救中的阿瑪勒中士今天宣告不治，軍方表示哀痛。記者賴郁薇／翻攝
海軍陸戰隊九九旅步二營月前聯合登陸作戰操演意外，搶救中的阿瑪勒中士今天宣告不治，軍方表示哀痛。記者賴郁薇／翻攝

葉克膜 海軍 陸戰隊

延伸閱讀

漢光演習死傷醫療費用 軍方允專款支付

印尼看護照顧阿嬤多年獲信任 拿到密碼起貪念盜領49萬

故宮慶祝父親節跟風「像極了爸爸」 網友創意留言超爆笑

漢光演習覆艇中士阿瑪勒仍昏迷 腦部冷凍治療中

相關新聞

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

海軍陸戰隊99旅膠艇7月3日在左營海域進行聯合登陸作戰操演時翻覆，當時造成2死1命危，其中原住民籍中士阿瑪勒．道卡度，受...

33名越南偷渡客從中國來台1發燒1腹痛 送醫檢疫隔離中

屏東縣恆春籍「金滿順」號漁船昨天凌晨載運30多名越南偷渡客在墾丁登岸，海巡單位至今天上午先後逮捕33人和5名船員，為因...

瘋狗浪捲走釣客釀四死...救生員分析兩狀況求生

9月7日，宜蘭頭城大溪漁港發生連三波瘋狗浪，造成四名釣客死亡，當時曾在當地的李姓釣客事發前剛好離開買便當並拍下浪況，不料下一秒瘋狗浪來襲，將釣客們捲入海中。直到當天傍晚，已造成四人死亡、一人命危、四人受傷、一人上岸後自行離開。

中市建設局長長期被跟監 陳大田：提告妨害秘密及名譽

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，最後遭爆「公車私用」他今天早上發聲明稿，強調政務官不分假日24小時待命，一切以公務為...

操演翻艇意外再添1死 命危中士搶救76天不治

海軍陸戰隊九九旅步二營月前聯合登陸作戰操演時，突擊膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，造成2死1重傷。重傷中士阿瑪勒．道卡度靠葉克...

影／台南警方破獲改造槍枝工廠 嫌犯瞎扯已故友人寄放

台南市警局第一分局於今年6月間獲報，38歲連姓男子涉嫌鄉間民宅改造槍枝，經蒐證確認其鹽水區藏匿處所，昨天下午會同新營分局...

被爆公務車私用 中市建設局長陳大田：一切依法

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，遭爆開公務車載太太及愛犬遊嘉義等地，還去健身或到中興大學兼課，疑似公器私用。陳大田表...

影／墾丁上岸越南偷渡客再逮6人 檢聲押船長揪人蛇集團

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船昨天凌晨搭載30多名越南籍人士企圖利用暗夜偷渡來台，在墾丁白砂外海被海巡單位攔查時，部分偷渡客...

男童在校 掉6公尺深大洞

基隆市正濱國小王姓六年級男學生昨從隔間的木板破洞，進入學校資源回收站，沒想到回收站地底被淘空，出現六、七公尺深的坑洞，他...

財務糾紛 7旬翁砍死30年生意夥伴

高雄市營造商李姓男子昨天在住家附近遭人砍死，陳屍一間國小旁農地，頸部幾乎被砍斷，案發後四小時涉嫌行凶的楊姓老翁在旅館落網...

高雄大社李姓包商慘遭亂刀砍死 里長嘆「他是大善人」

高雄市李姓工程包商今天下午在大社區一所小學旁農地遭人殺害，凶嫌是熟識的生意夥伴，殘忍手段引發親友憤怒，得知警方抓到人，吆...

大社農地砍頸案 仁武警方4小時逮人破案

高雄市大社區64歲李姓男子今天下午在住家附近農地頸部遭砍不治。仁武警方案發4小時破案，晚間逮捕死者生意上夥伴74歲的楊姓...

熱門新聞

影／救援者轟武界壩生還者沒感謝 只關心百萬休旅車

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

傻眼！開車違停路中央直接下車 駕駛遭罰18900元

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

影／基隆正濱國小旁土石鬆軟 1學童掉6公尺坑搶救中

高雄大社李姓包商慘遭亂刀砍死 里長嘆「他是大善人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。