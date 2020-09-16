二名女子受困沙洲海中快滅頂時 雙手仍高舉護包和手機

二名女子今天早上受困台中大安港海中，消防隊員和海巡急救援，二人受困時，都高舉雙手，保護隨身包和手機，脫困時，二人未受傷，但都飽受驚嚇。

台中市消防局今天早上6點59分獲報，報案女子說，她和朋友受困大安港沙洲，消防隊員到場發現，二人受困地點離岸際約500公尺，海水漲潮快，消防局打算請求空勤直升機支援，海巡署溫寮安檢所接到通知派人到場，海巡署也準備派艇救援，後來已由消防隊員涉海救到二女，海巡未派艇。