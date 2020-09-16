近九旬老翁外出失聯 女警尋獲老花眼鏡協助喚醒回家路

「阿伯！阿伯！這是你的眼鏡嗎？」台南市警四分局前晚據報，海事學校人行道上有老人路倒，警方趕抵現場已不見蹤影，2小時後又獲案，89歲張姓老翁騎乘電動自行車外出，遲未返家，安平所女警顏昕重返現場，尋獲一副老花眼鏡外，在草叢內找到白髮老人跌坐在地神色茫然，女警為他戴上眼鏡，彷彿恢復記憶一般想起自己名字及住址，順利通知家屬，協助送醫救護。

警方指出，前天晚間8時接獲民眾報案，稱海事學校人行道上有老人路倒，立即派遣安平所線上警力前往處理，惟警方到場後，民眾稱該名老人已自行離去。無獨有偶，育平所同日晚間10時獲民眾報案，稱家中老父騎乘電動自行車離家購物後遲未返家，且老父有輕微失智症擔心發生意外，立即通報協尋。

安平所女警顏昕立即聯想到海事學校的路倒老人可能與此案有關，當下便重返路倒現場，尋獲一副疑似受損的老花眼鏡，她立即與家屬聯絡，確認眼鏡是走失的老翁所有。該址地處偏僻且天色相當昏暗，警方來回尋找多次未果，無意間發現草叢中有白色不明物體在晃動，下車查探後發現白髮蒼蒼的老翁跌坐在草叢之中，臉上滿布摔倒後的傷痕且疑似有失禁的情形。