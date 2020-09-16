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影／阿寶坑垃圾場大火燒三天 臭味濃煙居民受不了
彰化縣員林市阿寶坑垃圾掩埋場14日冒出濃煙及大火，大火至今已第三天，附近居民抱怨濃煙及臭味讓他們苦不堪言，員林公所清潔隊長黃吉城表示，阿寶坑垃圾掩埋場是因底下有垃圾沼氣引發火災，消防人員持續滅火中，但由於底下掩埋的垃圾量產生的沼氣太多，往年只要發生大火幾乎都要一周才能完全熄滅。
位於員林市和芬園鄉交界的阿寶坑垃圾掩埋場火災造成附近居民這三天連窗子都不敢開，芬園鄉農民林子瓏說，這場火災讓附近大竹、中崙、甚至2公里外的同安村都聞的到臭味，這三天大家都緊閉門窗，晚上都還看得到垃圾場冒出的火焰讓人驚心。
林子瓏說，即使關窗，煙味還是從窗縫跑進來，還有人因此睡不好，一早天空也都一片霧矇矇。
彰化消防局第二大隊副大隊長江錦松說，阿寶坑垃圾掩埋場火災三天來出動員林、芬園等各分隊輪番上山滅火，火勢雖已控制，但因底下沼氣太多，還是持續悶燒，三天來已出動上百車次水車，投入64人、34輛水箱車等搶救，鄰近垃圾場最近的消防栓是在一公里外，所以水箱車都是載運消防栓出水的地下水上山滅火。
黃吉城說，公所也出動4輛怪手挖開垃圾場，以協助降溫，雖阿寶坑垃圾掩埋場已多年沒有讓民生垃圾進場，平常只暫存廢傢俱和樹枝樹葉等廢棄物，但每隔5、6年還是因沼氣關係會發生火災，不過因燃燒多是上方樹枝等，比較少民生垃圾的塑膠材質，火災的煙是黃白色並非黑色，應比較沒有戴奧辛問題，但仍會影響空氣品質，很感謝消防人員持續滅火中。
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