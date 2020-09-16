烤肉慶生趴想起國中遭霸凌 男找學長理論卻打傷對方母

屏東縣高樹鄉呂姓男子生日時找來朋友烤肉慶生，席間回想20多年前就讀國中，曾遭朱姓學長霸凌，黃湯下肚後，越想越不甘心找人到朱姓男子家中理論，過程中呂拿起朱家的圓鍬，敲擊到朱的母親，朱的母親受傷腦震盪，還毀損朱家木櫃、大門，出言恐嚇。幾方獲報後，現場13人一哄而散，警方調閱路口監視器以車追人，將13人帶回，警詢後今將呂姓男子等13人依妨害秩序、妨害自由、傷害與毀損等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

警方調查，13日凌晨1點多，接獲民眾報案，在屏東縣高樹鄉南興路民宅前發生打架事件。呂姓男子（37歲）當天晚間與朋友烤肉慶生，席間回想起國中時，遭同校朱姓學長霸凌，黃湯下肚後，越想越不甘心，現場找人到朱姓被害人家中理論。

呂姓男子找來13名朋友，騎機車、開車到朱姓男子家中理論，朱的母親（64歲）要阻擋進入，呂在過程中拿起朱家的圓鍬敲擊朱的母親，造成朱的母親受傷腦震盪，現場毀損朱家的木櫃、大門及出言恐嚇。