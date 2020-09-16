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高架橋轎車熄火 男子打開引擎蓋見火花急叩消防救援
基隆市蘇姓男子今早開車駛上中正高架橋，準備接中山高南下時，轎車突然熄火。他駛下車並打開引擎蓋，發現引擎室起火，趕緊求援。消防人員到場後灑水降溫，化解危機。
基隆市消防局「119」勤務指揮中心今天上午7點多，接到蘇男報案，指他的車停在中正高架橋南下上橋路段，汽車引擎室起火，請求協助滅火。
位在不遠處的消防局信二消防分隊派人車趕往現場，拉水線噴灑轎車引擎室，確認引擎室沒有火花，也不再冒煙，並降溫才停止射水。這起事故未造成人員傷亡。
意外發生時是上班時段，南下車流量慢慢變多，還好事故路段南下1線道，北上2線道，員警到場指揮交通，調撥北上1線車道改成南下通行，降低對交通的衝擊。
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