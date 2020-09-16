影／台中男酒駕外出採買訪友 恍神連撞路旁9輛汽機車

台中市郭姓男子今天凌晨4時許，酒後開車外出採買，準備採買後訪友，未料行駛至中區中華路、中山路時，疑不勝酒力，直接撞上停放在路旁的貨車、機車、轎車，造成9輛汽機車受損，警方獲報到場酒測，郭的酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案警詢後將依公共危險罪送辦。

據查，郭姓男子（38歲）在今天凌晨4時58分酒後開車外出採買，他沿中區中山路往仁愛路方向行駛，行經中山路、中華路交叉口時，郭疑不勝舊曆，直接撞上停放在路旁的汽機車，一共造成1輛貨車、1輛轎車、7輛機車受損，警方獲報到場酒測，郭酒精濃度超標，全案依公共危險罪移送。

台中市第一警分局呼籲，民眾喝酒不開車，開車不喝酒，若有飲酒請記得搭乘計程車及代駕，以策安全。警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康