影／ 運鴨車與大貨車疑追撞 西濱苑裡段鴨子上路遊走
西濱快速公路苗栗縣苑裡北上路段今天凌晨1點多發生2輛大貨車追撞事故，造成1人受傷，其中一輛運送鴨子的大貨車因部分鴨籠毀損，有些鴨子在碰撞後散落在公路上遊走，救援人員都一一協助抓回，這起車禍原因及責任待調查釐清。
苗栗縣消防局表示，今天凌晨1點07分接獲通報，西濱快速公路155公里處苑港北上路段有2輛大貨車碰撞，1名傷患腿部出現撕裂傷，救護人員趕到將他送醫治療。
救援人員說，車禍發生後，運鴨車有幾隻鴨子散落在公路上遊走，都被抓回籠，車禍現場未見鴨屍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言