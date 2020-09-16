影／ 運鴨車與大貨車疑追撞 西濱苑裡段鴨子上路遊走

西濱快速公路苗栗縣苑裡北上路段今天凌晨1點多發生2輛大貨車追撞事故，造成1人受傷，其中一輛運送鴨子的大貨車因部分鴨籠毀損，有些鴨子在碰撞後散落在公路上遊走，救援人員都一一協助抓回，這起車禍原因及責任待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，今天凌晨1點07分接獲通報，西濱快速公路155公里處苑港北上路段有2輛大貨車碰撞，1名傷患腿部出現撕裂傷，救護人員趕到將他送醫治療。