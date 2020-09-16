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在地子弟考上分局長班 白河警組長張明忠苦讀立典範
台南市白河警分局督察組長張明忠，近日參加警政署候用分局長班甄試上榜，張是在地白河子弟，從小嚮往當警察工作，如願以償後，這次又苦讀錄取，未來警職可望更上一層樓，成警界明日之星。
45歲張明忠，自幼成績優秀，高中讀台南一中，畢業順利考上中央警察大學，他是警大法律學系63期，從警23年，擔任過內政部警政署保安警察第一總隊分隊長、白河分局巡官、白河派出所所長、嘉義市警察局人事室課員、白河分局東山分駐所所長、第一組組長、刑事警察大隊、犯罪預防科警務正、督察室督察員、學甲分局交通組組長等職務，內外勤經歷豐富。
日前張明忠參加警政署候用分局長班甄試，競爭十分激烈，從眾多優秀人才中脫穎而出，在台南警界傳為佳話。
白河警分局表示，張個性厚道嚴謹，平時待人謙和有禮，張平時工作落實，認真積極，經常利用工作之餘挑燈苦讀，終於順利考上分局長班，實至名歸。相信在其多年經驗累積，派任後必能身先士卒，帶領團隊建構優質警政文化。
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