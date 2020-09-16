在地子弟考上分局長班 白河警組長張明忠苦讀立典範

台南市白河警分局督察組長張明忠，近日參加警政署候用分局長班甄試上榜，張是在地白河子弟，從小嚮往當警察工作，如願以償後，這次又苦讀錄取，未來警職可望更上一層樓，成警界明日之星。

45歲張明忠，自幼成績優秀，高中讀台南一中，畢業順利考上中央警察大學，他是警大法律學系63期，從警23年，擔任過內政部警政署保安警察第一總隊分隊長、白河分局巡官、白河派出所所長、嘉義市警察局人事室課員、白河分局東山分駐所所長、第一組組長、刑事警察大隊、犯罪預防科警務正、督察室督察員、學甲分局交通組組長等職務，內外勤經歷豐富。

日前張明忠參加警政署候用分局長班甄試，競爭十分激烈，從眾多優秀人才中脫穎而出，在台南警界傳為佳話。