2女散步玩水受困大安港沙洲 消防救上岸

2名各20歲女子今天早上到台中市大安港散步玩水，不知海水已漲潮，受困沙洲，消防隊員和海巡署緊急救援，早上8點已由消防隊員帶2女上岸。

台中市消防局今天早上6點59分獲報，有人受困大安港沙洲，派遣大安分隊，出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。

當消防隊員涉水靠近2名女子時，海水已快要漲到他們頭部，消防隊員先讓2女穿上救生衣，逐步拉著手，帶她們上岸，有驚無險。