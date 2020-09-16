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2女散步玩水受困大安港沙洲 消防救上岸
2名各20歲女子今天早上到台中市大安港散步玩水，不知海水已漲潮，受困沙洲，消防隊員和海巡署緊急救援，早上8點已由消防隊員帶2女上岸。
台中市消防局今天早上6點59分獲報，有人受困大安港沙洲，派遣大安分隊，出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。
當消防隊員涉水靠近2名女子時，海水已快要漲到他們頭部，消防隊員先讓2女穿上救生衣，逐步拉著手，帶她們上岸，有驚無險。
據了解，2名女子都20歲，今天早上到大安港散步，想下海玩水，但沒注意四周海水漲潮，來不及走回岸上，受困沙洲。
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