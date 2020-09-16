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曳引車擦撞中央分隔島路燈 大型鋼梁掉落阻南北車道
一輛載運大型整體鋼梁的曳引車，今天凌晨從屏東縣萬丹鄉出發前往台中市清水區，凌晨3點半行經高雄內門區台3線401.5K轉彎處時，車上鋼梁不慎擦撞中央分隔島路燈，車上大型鋼梁掉落橫躺路面，占據南北雙向車道及機車道，嚴重影響南、北雙向車輛通行。還好駕駛洪性男子沒有受傷。
旗山分局派員在現場南、北雙向管制人車，維護用安全，並通報警廣在線上呼籲經過該路段車輛提前改道。台南往旗山方向(北往南)台3線399K直行高120道路接台28線旗山區中正路；旗山往台南(南往北)提前於台28線24K處接高120道路進台3線。
旗山分局分局長游永中到現場，指揮調派大型機具到場積極排除路障，清晨7點完成調撥車道恢復單線雙向通行。詳細的肇事責任及原因，警方還在調查釐清中。
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