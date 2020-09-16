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影／疑招牌糾紛 嘉義市黑白雙煞凌晨持球棒砸雞肉飯店

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市民族路一間新開幕的「福星藥頭排骨雞肉飯店」，今天凌晨被2名身穿黑衣、白衣青年持棒球棍，砸毀攤車玻璃和盆栽後，隨即搭乘白色轎車離開，雞肉飯店老闆研判是開店後招牌糾紛，已向警方報案。

嘉義市警方表示，被害人已向警方報案提告毀損，警方已針對被害人的供述調查，並調閱周邊監視器查辦涉案關係人。

依照店家監視器畫面，今天凌晨約O時52分，1輛白色轎車停在雞肉飯店門口，隨機有2名身穿白色和黑色上衣青年，手持棒球棍下車後 砸毀攤車玻璃和旁邊盆栽，前後不到10秒隨即離開。

「福星藥頭排骨雞肉飯店」白老闆表示，店開幕營業後曾因為店面招牌問題被投訴，因為店面是租的，他曾詢問過屋主、請屋主跟對方溝通，是否因為這原因被人砸店警告他也不確定，希望警方能夠儘快處理、查到砸店嫌犯、確認原因，讓他能夠安心開店。

嘉義市民族路新開幕的藥頭排骨雞肉飯店，今天凌晨被人砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
嘉義市民族路新開幕的藥頭排骨雞肉飯店，今天凌晨被人砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
身穿黑衣白衣青年，今天凌晨持棒球棍到民族路的雞肉飯店，砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
身穿黑衣白衣青年，今天凌晨持棒球棍到民族路的雞肉飯店，砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
身穿黑衣白衣青年，今天凌晨持棒球棍到民族路的雞肉飯店，砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
身穿黑衣白衣青年，今天凌晨持棒球棍到民族路的雞肉飯店，砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
民族路的藥頭排骨雞肉飯店，今天凌晨被人砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
民族路的藥頭排骨雞肉飯店，今天凌晨被人砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
民族路的雞肉飯店， 今天凌晨被人砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝
民族路的雞肉飯店， 今天凌晨被人砸毀攤位玻璃、盆栽。記者卜敏正／翻攝

雞肉飯 嘉義 青年

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