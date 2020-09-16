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影／疑招牌糾紛 嘉義市黑白雙煞凌晨持球棒砸雞肉飯店
嘉義市民族路一間新開幕的「福星藥頭排骨雞肉飯店」，今天凌晨被2名身穿黑衣、白衣青年持棒球棍，砸毀攤車玻璃和盆栽後，隨即搭乘白色轎車離開，雞肉飯店老闆研判是開店後招牌糾紛，已向警方報案。
嘉義市警方表示，被害人已向警方報案提告毀損，警方已針對被害人的供述調查，並調閱周邊監視器查辦涉案關係人。
依照店家監視器畫面，今天凌晨約O時52分，1輛白色轎車停在雞肉飯店門口，隨機有2名身穿白色和黑色上衣青年，手持棒球棍下車後 砸毀攤車玻璃和旁邊盆栽，前後不到10秒隨即離開。
「福星藥頭排骨雞肉飯店」白老闆表示，店開幕營業後曾因為店面招牌問題被投訴，因為店面是租的，他曾詢問過屋主、請屋主跟對方溝通，是否因為這原因被人砸店警告他也不確定，希望警方能夠儘快處理、查到砸店嫌犯、確認原因，讓他能夠安心開店。
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