台中大安港2女受困沙洲 消防和海巡救援中

二名女子今天早上受困台中市大安港沙洲，消防隊員和海巡署救援中。

台中市消防局今天早上6點59分 獲報，有人受困大安港沙洲，派遣大安分隊，出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。

2名女子打電話報案，她們受困沙洲，現場離岸邊約500公尺，水深已到大腿。

早上7點16分，海巡署表示船艇到場約要40分鐘。

大安分隊長到場發現目標距海岸邊約500公尺，要申請空勤直升機支援。