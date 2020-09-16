快訊

安倍晉三的政治路：戲劇化但爛尾的「首相之道」

新iPad Air推5款夢幻新色！ 售價18900元起

台中大安港2女受困沙洲 消防和海巡救援中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

二名女子今天早上受困台中市大安港沙洲，消防隊員和海巡署救援中。

台中市消防局今天早上6點59分 獲報，有人受困大安港沙洲，派遣大安分隊，出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。

2名女子打電話報案，她們受困沙洲，現場離岸邊約500公尺，水深已到大腿。

早上7點16分，海巡署表示船艇到場約要40分鐘。

大安分隊長到場發現目標距海岸邊約500公尺，要申請空勤直升機支援。

7點31分，現場消防隊員回報，已接觸二名受困者，但水深已達到頭部，支援人員仍需持續到場。

台中市大安港今天有2名女子受困沙洲，她們以手機拍照傳自己受困位置附近環境。圖/台中市消防局提供
台中市大安港今天有2名女子受困沙洲，她們以手機拍照傳自己受困位置附近環境。圖/台中市消防局提供

延伸閱讀

墾丁越南偷渡客逮27人 海巡警方查緝漏網之魚

花1萬美金墾丁上岸被逮 越南偷渡客淘金夢碎欲哭無淚

俄州小鎮女消防隊長離家救火 自家卻被野火燒光

越南偷渡客海巡逮捕27人 在逃人數清查中

相關新聞

台中大安港2女受困沙洲 消防和海巡救援中

二名女子今天早上受困台中市大安港沙洲，消防隊員和海巡署救援中。

影／疑招牌糾紛 嘉義市黑白雙煞凌晨持球棒砸雞肉飯店

嘉義市民族路一間新開幕的「福星藥頭排骨雞肉飯店」，今天凌晨被2名身穿黑衣、白衣青年持棒球棍，砸毀攤車玻璃和盆栽後，隨即搭...

1歲娃獨在家 推開紗窗墜樓亡

宜蘭縣一歲多陳姓男嬰昨天從自家四樓窗戶墜落，經送醫傷重不治，案發時他的父親上班，母親載姊姊上學，警方研判他獨自在靠近窗戶...

今年第三次 屏東逮27越南偷渡客

一艘漁船昨天凌晨載卅餘名越南人偷渡來台，在屏東縣墾丁外海被海巡隊攔查，部分偷渡客摸黑跳船逃逸。海巡隊查獲廿七名越籍偷渡客...

未繫鍊比特犬咬死貴賓犬 飼主挨罰3萬

再傳比特犬攻擊事件，日前中山區花博公園，一條未繫鍊的比特犬攻擊其他犬隻，造成一隻貴賓犬當場死亡。北市動保處約談飼主調查，...

被比特犬咬住 用布遮牠臉…有機會鬆口

再傳比特犬咬死其他犬隻意外。由於比特犬兇猛，也被農委會列為具攻擊性寵物，知名訓犬師熊爸王昱智表示，若不幸有犬隻或人被比特...

花蓮監獄馬匹輔助治療 轉移收容人毒品注意力

法務部矯正署花蓮監獄針對毒品收容人辦理「馬匹輔助治療」，透過照顧馬匹轉移對毒品的注意力，還能發展同理心，學習如何面對壓力...

【家有惡鄰8】放遺照、詛咒文恐嚇 還辯稱精神疾病求減刑

俗話說「千金買屋、萬金買鄰」，好鄰居不一定帶你上天堂，糟糕鄰居卻可能讓你宛如下地獄，偏偏鄰居的好壞無法事先做功課就能察覺。

運紙發財車環東大道上起火 幸駕駛聞異味立即停車處置

台北市南港區環東大道西往東方向，今天下午3點時許，突然有一輛發財車起火燃燒，嚇壞用路人。消防局獲報到場，布設水線滅火，幸...

成大醫院產房手術室冒煙 疑馬達電線走火

「成大醫院產房部手術室，冒出濃煙。」台南市北區成大醫院產房手術室，今天下午近3點突然冒出濃煙，消防人員獲報後馬上到手術室...

影／園藝工心肌梗塞倒下 消防民眾聯手鬼門關前搶人

桃園市政府消防局第一大隊八德分隊日前接獲救災救護指揮中心派遣，稱有一名男子在社區進行園藝工作時，突急性心肌梗塞倒地，沒有...

影／台中男酒後失態爬上號誌桿 網友錄影糗態上網

台中市南區田姓男子昨天下午5時許，疑酒後不勝酒力，自行爬上南區美村南路、忠明南路口行人號誌桿，附近有市民看到，趕緊報警，...

熱門新聞

影／救援者轟武界壩生還者沒感謝 只關心百萬休旅車

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

獨／武界露營家人亡申請國賠？ 倖存者盧妻不願回應

新北勤達進陸製口罩 標繁體字及英文偽大馬生產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。