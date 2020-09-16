台中大安港2女受困沙洲 消防和海巡救援中
二名女子今天早上受困台中市大安港沙洲，消防隊員和海巡署救援中。
台中市消防局今天早上6點59分 獲報，有人受困大安港沙洲，派遣大安分隊，出動個消防車2輛、救護車1輛、船艇1艘，由小隊長李勝紘帶隊前往搶救。
2名女子打電話報案，她們受困沙洲，現場離岸邊約500公尺，水深已到大腿。
早上7點16分，海巡署表示船艇到場約要40分鐘。
大安分隊長到場發現目標距海岸邊約500公尺，要申請空勤直升機支援。
7點31分，現場消防隊員回報，已接觸二名受困者，但水深已達到頭部，支援人員仍需持續到場。
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