國1五楊高架南下46公里3車追撞 1男子命危回堵近3公里

國道1號五楊高架南下46.6公里處今下午4點多發生嚴重車禍，現場3輛小客車擦撞，造成其中54歲羅姓男子失去呼吸心跳送醫搶救中，另2名劉姓、羅姓男子也有外傷，所幸均意識清楚，現場一度回堵3公里。警方已調閱沿途監視器、行車記錄器等，詳細肇事原因、責任歸屬等釐清中。

桃園市消防局指出，下午4點43分獲報後由龜山分隊出動1輛救護車1輛、2輛消防車，10名消防員，新北市消防局也派人車前往五楊高架南下46.6公里處支援，現場3輛小客車追撞，2輛車車頭幾乎全毀，其中1輛更呈現90度翻轉橫躺路面。

消防表示，其中羅姓男子（54歲）到院前失去呼吸心跳，目前送醫搶救中，另2名傷者為劉姓男子（29歲）、羅姓男子（27歲）各有胸悶、頭部外傷，所幸意識均清楚沒有生命危險，也都送往林口長庚醫院救治。

國道警方表示，現場占用高乘載及內線車道，經警消協助將其中3名傷者脫困送醫，現場回堵約3公里，大約傍晚5點45分排除。

國1五楊高架車禍 1死2傷

【中央社／桃園15日電】

國道1號五楊高架南向46.6公里處今天下午近5時發生車禍，造成54歲羅姓男子重傷，送醫後仍不治，另兩名男性傷者則意識清楚、送醫治療，詳細事故原因仍待釐清。

國道警方表示，今天下午4時42分許，國道1號五楊高架南向46.6公里處發生車禍，造成54歲羅姓男子重傷無呼吸心跳、送醫急救後仍在晚間6時許宣告不治，29歲劉姓男子及27歲羅姓男子意識清楚，已送往醫院治療。

警方表示，當時救護車及消防隊在現場處理事故，占用高乘載及內線車道，車輛回堵約3公里，壅塞情況已在下午5時45分許排除，詳細事故原因仍待釐清。