快訊

高雄營造商人遭砍殺亡 警方抓到凶嫌了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1五楊高架南下46公里3車追撞 1男子命危回堵近3公里

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

國道1號五楊高架南下46.6公里處今下午4點多發生嚴重車禍，現場3輛小客車擦撞，造成其中54歲羅姓男子失去呼吸心跳送醫搶救中，另2名劉姓、羅姓男子也有外傷，所幸均意識清楚，現場一度回堵3公里。警方已調閱沿途監視器、行車記錄器等，詳細肇事原因、責任歸屬等釐清中。

桃園市消防局指出，下午4點43分獲報後由龜山分隊出動1輛救護車1輛、2輛消防車，10名消防員，新北市消防局也派人車前往五楊高架南下46.6公里處支援，現場3輛小客車追撞，2輛車車頭幾乎全毀，其中1輛更呈現90度翻轉橫躺路面。

消防表示，其中羅姓男子（54歲）到院前失去呼吸心跳，目前送醫搶救中，另2名傷者為劉姓男子（29歲）、羅姓男子（27歲）各有胸悶、頭部外傷，所幸意識均清楚沒有生命危險，也都送往林口長庚醫院救治。

國道警方表示，現場占用高乘載及內線車道，經警消協助將其中3名傷者脫困送醫，現場回堵約3公里，大約傍晚5點45分排除。

國1五楊高架車禍 1死2傷

【中央社／桃園15日電】

國道1號五楊高架南向46.6公里處今天下午近5時發生車禍，造成54歲羅姓男子重傷，送醫後仍不治，另兩名男性傷者則意識清楚、送醫治療，詳細事故原因仍待釐清。

國道警方表示，今天下午4時42分許，國道1號五楊高架南向46.6公里處發生車禍，造成54歲羅姓男子重傷無呼吸心跳、送醫急救後仍在晚間6時許宣告不治，29歲劉姓男子及27歲羅姓男子意識清楚，已送往醫院治療。

警方表示，當時救護車及消防隊在現場處理事故，占用高乘載及內線車道，車輛回堵約3公里，壅塞情況已在下午5時45分許排除，詳細事故原因仍待釐清。

國道1號五楊高架南下46.6公里3車追撞，1名羅姓男子命危搶救中。記者曾健祐／翻攝
國道1號五楊高架南下46.6公里3車追撞，1名羅姓男子命危搶救中。記者曾健祐／翻攝
國道1號五楊高架南下46.6公里3車追撞，1名羅姓男子命危搶救中。記者曾健祐／翻攝
國道1號五楊高架南下46.6公里3車追撞，1名羅姓男子命危搶救中。記者曾健祐／翻攝

國道 五楊高架

延伸閱讀

高雄連兩天大車輾斃騎士 岡山婦人遭追撞不治

注意！國一北上麻豆段追撞致異丙醇槽車翻覆 回堵8公里

影／驚悚！違規迴轉遭高速撞飛 小客車全毀駕駛命危

林彥君趕時間超車 遭後方車主惡意追撞

相關新聞

國1五楊高架南下46公里3車追撞 1男子命危回堵近3公里

國道1號五楊高架南下46.6公里處今下午4點多發生嚴重車禍，現場3輛小客車擦撞，造成其中54歲羅姓男子失去呼吸心跳送醫搶...

花蓮監獄馬匹輔助治療 轉移收容人毒品注意力

法務部矯正署花蓮監獄針對毒品收容人辦理「馬匹輔助治療」，透過照顧馬匹轉移對毒品的注意力，還能發展同理心，學習如何面對壓力...

【家有惡鄰8】放遺照、詛咒文恐嚇 還辯稱精神疾病求減刑

俗話說「千金買屋、萬金買鄰」，好鄰居不一定帶你上天堂，糟糕鄰居卻可能讓你宛如下地獄，偏偏鄰居的好壞無法事先做功課就能察覺。

運紙發財車環東大道上起火 幸駕駛聞異味立即停車處置

台北市南港區環東大道西往東方向，今天下午3點時許，突然有一輛發財車起火燃燒，嚇壞用路人。消防局獲報到場，布設水線滅火，幸...

成大醫院產房手術室冒煙 疑馬達電線走火

「成大醫院產房部手術室，冒出濃煙。」台南市北區成大醫院產房手術室，今天下午近3點突然冒出濃煙，消防人員獲報後馬上到手術室...

影／園藝工心肌梗塞倒下 消防民眾聯手鬼門關前搶人

桃園市政府消防局第一大隊八德分隊日前接獲救災救護指揮中心派遣，稱有一名男子在社區進行園藝工作時，突急性心肌梗塞倒地，沒有...

影／台中男酒後失態爬上號誌桿 網友錄影糗態上網

台中市南區田姓男子昨天下午5時許，疑酒後不勝酒力，自行爬上南區美村南路、忠明南路口行人號誌桿，附近有市民看到，趕緊報警，...

比特犬咬死貴賓犬 北市呼籲：攻擊性犬出門務必戴鍊繩

台北市動保處這個月13日晚間10點多，接獲通報，在中山區花博公園內發生一起未繫鍊的比特犬攻擊其他犬隻事件，造成一隻貴賓犬...

裝滿35公噸棕櫚油槽車翻覆 台86線中山高交會口大塞車

一輛裝滿棕櫚油油的油罐車今天下午行經台86東西向快速公路，在東向要匯入國道一號中山高北上時，在匝道上翻覆，油罐車駕駛在下...

賓士男遭攔查棄車逃 中市警負重11公斤追捕

台中市警察局第六分局員警昨晚在西屯區執勤時，發現一輛賓士車違規迴轉緊急攔停，駕駛下車後突然奔逃，全身負重11公斤的員警緊...

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

宜蘭市負郭路一戶4樓住家今天發生男嬰從窗戶墜樓身亡，據了解，1歲多的男嬰與父母親同睡主臥室，今天爸爸上班、媽媽載姐姐去上...

糗！台東1輛百萬保時捷「大眼蛙蛙」卡沙灘

一名林姓民眾開著百萬保時捷今天到台東出差，見海濱公園景色美麗，又看到沙灘上多部車輛，就將車輛開往海邊，未料，車子輪胎陷入...

熱門新聞

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

女童遭風箏捲上天 新竹市府懲處3官員、廠商扣罰27萬

新北勤達進陸製口罩 標繁體字及英文偽大馬生產

獨／武界露營家人亡申請國賠？ 倖存者盧妻不願回應

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。