小六男童驚魂！以為跳1公尺能著地 卻落入深淵受困地底
基隆市正濱國小王姓六年級男學生今天下午，想從隔間的木板破洞進入學校資源回收站。他一躍而下，原以為1公尺就落地，沒想到回收站地底被淘空，出現6、7公尺深大洞，落入「深淵」後受傷哀嚎。消防人員從箱涵進入地底，尋聲找到男童救出送醫，因頭部受撞擊，右顏面骨折，安排住加護病房觀察。
校方表示，學校每周二、五下午做資源回收，上周五師生作業如常，回收站地面並未塌陷，研判是前幾天下大雨，地基被沖走才形成坑洞。基市教育處表示，學生已平安獲救，送醫救治後意識清楚，後續將勘查地基流失，地板塌陷原因，施工搶修，保護師生安全。
基隆市消防局今天下午3點9分接獲正濱國小老師報案，指有學生掉落資源回收站的坑洞；一直有聽到學生的哭聲，請求協助救援。
消防局中正分隊派員趕到現場，發現洞口寬約3公尺、長約5公尺，坑洞很深，評估從洞口上方垂降進入，再吊掛學生上來有難度。
有人跟消防人員說，回收站的坑洞可能跟回收站後方的涵洞相通。消防人員從涵洞進人後，尋聲在回收站下方溝渠找到頭部流血的王童，救出後送往基隆長庚醫院急救。醫師檢查王童右顏面骨折，頭部有鈍挫傷，生命徵象穩定；考量頭部受到撞擊，安排轉入加護病房觀察。
正濱國小學務處生教組長陳弘志說，王童和另一名學生要做資源回收時，可能因為打不開回收站的門，王童知道回收站隔間的木材牆板有破洞，因此先進入隔壁那間，想穿過破洞，進去回收站從裡面開門，沒想到回收室地板塌陷，落入坑洞。
同行的學生聽到王童大哭的聲音，急忙到學務處向老師求救。老師打開回收站的門，驚見地面竟然出現大洞，而且學生掉進去了，馬上打119向消防局報案求援，並通知家長。
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