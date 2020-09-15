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運紙發財車環東大道上起火 幸駕駛聞異味立即停車處置

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

環東大道火燒車，消防人員到場撲滅火勢。圖／讀者提供
環東大道火燒車，消防人員到場撲滅火勢。圖／讀者提供
北市南港區環東大道西往東方向，今天下午3點時許，突然有一輛發財車起火燃燒，嚇壞用路人。消防局獲報到場，布設水線滅火，幸好陳姓駕駛行駛間聞到異味，先行停靠路邊、下車查看，全案無人員傷亡，稍晚待清楚現場廢棄物，將開放通車。

北市消防局下午3點12分獲報，立刻派遣3水車1救護車，和12名消防人員到場救援，約3點30分撲滅火勢。

據悉，發財車駕駛是41歲陳姓男子，今下午載運紙類打算前往南港區拜訪客戶，3時許行駛在環東大道上突然聞到異味，隨即停靠路邊下車查看，不久後車輛突然起火，車上貨物易燃，濃濃黑煙直竄天際，幸好陳已先行下車，無受困受傷。

現場因救火導致交通阻塞，車輛雖已移開現場，但仍有些許廢棄物，待環保局清理後將立即恢復道路使用。

北市 廢棄物 救護車

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