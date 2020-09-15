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鐵路山海關搭錯車 移工走4小時困荒郊

中央社 / 苗栗縣15日電

台鐵竹南站是西部幹線北端交會點有「台鐵山海關」之稱，苗栗縣苑裡鎮一名越南籍移工到竹南訪友回程錯搭山線列車，在三義站下車徒步4小時迷困在荒郊，幸遇警方及時伸援。

苗栗縣警局通霄分局今天指出，魏姓越南籍移工108年底來台工作，12日上午到竹南鎮找朋友，返程在竹南火車站搭車欲回苑裡鎮工廠，因搞不清楚台鐵山、海線列車差異，本應搭乘海線列車，誤搭到山線火車，在三義站下車後步行，試圖依道路指示標誌返回工廠，徒步近4小時約10公里路程，直到隔日凌晨近1時，仍迷困在荒郊野外精疲力竭。

警方指出，有民眾發現魏男大半夜獨自一人走在三義鄉與苑裡鎮交界、苗130線道路12公里荒郊山區裡，認為可疑，向轄區山腳派出所報案，員警趕赴現場後，發現魏男不諳中文，對於詢問問題雞同鴨講，眼見男子神情十分疲累，先提供礦泉水讓他補充水分。

員警靈機一動，以手機下載語言翻譯軟體進行溝通，終能確認身分及工廠宿舍地址，並以巡邏車護送魏姓移工安全返回宿舍。

魏男透過熟悉中文同事表示，不知火車有分山、海線，搭錯車後因語言不通無法開口向人詢問，不知不覺走到荒郊野外，想求救卻找不到人，當時心裡十分不安、無助，所幸警方奇蹟般出現才結束這場驚魂，十分感謝台灣警方的協助。

列車 台鐵 移工

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