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成大醫院產房手術室冒煙 疑馬達電線走火

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市成大醫院4樓產房手術室冒煙，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝
台南市成大醫院4樓產房手術室冒煙，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝
成大醫院產房部手術室，冒出濃煙。」台南市北區成大醫院產房手術室，今天下午近3點突然冒出濃煙，消防人員獲報後馬上到手術室了解，並在手術室天花板發現馬達冒煙後滅火，消防人員研判可能是電線走火，還好沒有人員受傷。

今天下午2點58分，成大醫院4 樓產房部手術室突然冒出濃煙，恰好現場消防局人員正在執行消防安檢，立即通報處置，並疏散附近病房人員，當時產房沒有人在裡面。

公園消防分隊人員並接獲通報，前住成大醫院搶救，到達4樓婦產房手術室門，發現手術室上方天花板內馬達冒煙後滅火。台南市消防局說，至於起火原因待進一步鑑定調查。

轄區台南市警五分接獲通報後，立即派員到場協助勝利路段交管，經了解手術室內僅冒出濃煙，未有明火，沒有人員受傷。

台南市成大醫院產房手術室冒煙，疑天花板馬達電線走火引起。記者黃宣翰／翻攝
台南市成大醫院產房手術室冒煙，疑天花板馬達電線走火引起。記者黃宣翰／翻攝

手術 成大醫院 安檢

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