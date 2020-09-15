影／園藝工心肌梗塞倒下 消防民眾聯手鬼門關前搶人

桃園市政府消防局第一大隊八德分隊日前接獲救災救護指揮中心派遣，稱有一名男子在社區進行園藝工作時，突急性心肌梗塞倒地，沒有呼吸心跳，經民眾與消防隊員聯手搶救，短短12分鐘男子就恢復意識，還能正常對談，嚇壞消防隊員。

消防局於9月11日下午4點47分接獲通報，出動2輛救護車、高級救護技術員謝豐家及3名救護人員鄭亘辰、張展豪及劉季弦趕赴現場，先由119護理師陳桂珠以線上CPR，引導社區大樓葉姓總幹事及對面社區林姓住戶進行CPR，並使用自動體外電擊去顫器（PAD）。

救護人員抵達後接手實施搶救倒地不起的陳姓男子，隨後準備要架上自動心肺復甦機時，陳男卻突然恢復意識，救護人員仍持續給予人工呼吸後送至聖保祿醫院，短短12分鐘從鬼門關前搶人成功。

八德分隊分隊長李家旻表示，短時間從失去呼吸心跳到能正常對談，這狀況真的讓消防隊員又驚又喜，他說，可見陳男在倒地後就有民眾伸出援手給予急救，不中斷搶救至到救護人員接受，算是一件非常好的緊急救護教材。

八德分隊高級救護技術員謝豐家指出，醫學文獻上寫道，從心跳停止起，每4分鐘後腦部細胞會因缺氧受損，10分鐘後將產生不可逆的腦死，因此搶救OHCA病人需要正確施行5個步驟。

生存之鏈5環節包括盡早打119、盡早實施心肺復甦術、盡早使用自動體外電擊去顫器、盡早實施高級心臟救命術，由專業的高級救護技術員實施急救及復甦後照顧。

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠說，一般人發現有人倒下，即便想要上前幫忙都會有所遲疑，擔心自己不會急救或是施救方式錯誤，因此這次2位熱心民眾參與救援實屬難能可貴。