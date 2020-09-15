提升消防救護能量 新竹縣消防局受贈高規格救護車

提升消防救護能量！新竹縣鈞承工程有限公司捐贈1輛高規格、總價約360萬元的頂級救護車，給縣府消防局豐田消防分隊，今天上午舉行救護車捐贈儀式，縣長楊文科致贈感謝狀，感謝該公司顧問范有濠及負責人王韋鈞，捐贈救護車守護竹北市西區鄉親生命安全。

縣長楊文科表示，此次受贈的救護車是縣內目前最高規格的救護車，除了配有電動擔架床外，還有1台單價高達100萬元的多功能生理監視電擊器，不僅防水、防摔，同時結合全自動及手動電擊（AED）、心律監測、CPR監測、血壓、血氧濃度監測、呼吸監測及12導程心電圖等多項功能。

未來上路後，可先將病患到院前心電圖，藉由救護車上平板快速傳至醫院端，針對心肌梗塞的危急案件，即可事先啟動院內接手處置流程及設備，展開搶救行動。

新竹縣消防局表示，考量急性心肌梗塞病人很容易就失去生命跡象，因此自2016年底開始推行到院前的12導程心電圖監測，目前全縣已經有8個分隊有心電圖機，並逐步增加中。