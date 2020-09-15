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見男子持槍站車前並拉滑套 他開車撞死他、檢認定防衛過當

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子開車見劉男持槍站在前方並拉滑套，涉嫌衝撞劉男致死，被依殺人罪嫌起訴。檢方另認陳屬防衛過當，僅建請法院減刑。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子開車見劉男持槍站在前方並拉滑套，涉嫌衝撞劉男致死，被依殺人罪嫌起訴。檢方另認陳屬防衛過當，僅建請法院減刑。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子開車，看見劉男持槍站在前方並拉滑套，涉嫌衝撞劉男致死。基隆地檢署偵結，認定陳有不確定殺人故意，依殺人罪嫌將他起訴。陳主張正當防衛，檢察官以劉被撞失去攻擊能力後，陳並未中途煞車，顯屬防衛過當，僅建請法院依法減刑。

檢警調查，陳男為了幫忙吳姓女性友人借錢給他人，去年5月9日晚上開車載吳女和黃男、何女，前往基隆市劉銘傳路山坡上一家宮廟前方停車場。同時間與吳女有毒品交易糾紛的劉男，開車載王男、邱男到停車場附近找朋友。

邱男下車離去後，劉看到吳女坐在陳的車内，先把車開到陳車右前方，劉、王再分持手槍及木棒下車。劉先敲打陳車副駕駛座車窗玻璃，再從腰間取出手槍。陳因與劉、王素未謀面，驚嚇之餘急忙駕車往前左轉，打算沿宮廟左側駛離，但發現無路可走。

陳男倒車回停車場，想改從宮廟右側離去時，看到劉男持槍站在前方，並伸手拉滑套。陳為躲避劉持槍攻擊及逃離現場，低頭駕車往前行駛，正面撞擊劉男，又擦撞劉男的車後失控，撞上邊坡草叢缺口處才停下。

陳男等4人釀禍後下車，步行下山並搭計程車離去；與劉同行的王男也離開現場。先行離開的邱男因等不到劉來會合，返回停車場發現劉男倒在陳車左前輪旁，急忙報案。

劉男經消防隊員送醫急救，因全身多處外傷、骨折，顱骨、胸椎也有骨折及腦髓、肺臟、肝臟、脾臟挫裂傷出血，傷重不治。員警事後在現場邊坡下方約7.5公尺處，找到劉男的手槍。

警方在2天後逮捕陳男，陳供稱，因為看到劉在車前舉槍，為躲避射擊及逃離，才不得已駕車撞死劉男。同車吳女、黃男和何女證述與劉男供詞一致。

檢察官指出，陳男預見駕車衝撞他人，極易傷及人體致命部位造成死亡，仍開車往前衝撞劉男，具殺人不確定故意，依殺人罪嫌將陳起訴。

至於陳男主張正當防衛，檢方認為，劉男被撞後已失去攻擊能力，陳原可中途煞車，避免對死者造成更大傷害，卻仍繼續往前行駛。測量撞擊位置到停車地點約15.8公尺，陳顯然屬防衛過當，建請法院依法減刑。

殺人 停車場 基隆

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