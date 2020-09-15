女網友誆騙送10萬元美金禮物 男急到銀行匯款幸遇警阻
高雄王姓男子在網路上與女網友相識，2個月後對方謊稱要寄送10萬元美金的禮物，但卡在海關，要請王先匯款1500元美金的手續費給她，王急忙到銀行匯款時，遇上警方攔阻，保住辛苦血汗錢。
警方表示，昨天上午9點多時，鳳山警分局文山派出所賴姓、鄭姓員警接獲報案，在轄區內有民眾疑似遭詐。警方趕到場時，找到王男（43歲），上前與他攀談。
王男說，2個月前在網路上認識一名女網友，2人感情升溫進而成為男女朋友，但日前對方稱要寄10萬元美金的禮物請他代收，不過禮物現仍卡在海關，需要王緊急匯1500元美金做為手續費，才能成功寄出。
警方聽聞後，雖感到哭笑不得，但仍要王好好回想，為何素未謀面的女友會送禮給他，並向他直說「這是詐團的慣用手法」，在耐心解釋下，王終於恍然大悟這是場騙局。
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