女網友誆騙送10萬元美金禮物 男急到銀行匯款幸遇警阻

高雄王姓男子在網路上與女網友相識，2個月後對方謊稱要寄送10萬元美金的禮物，但卡在海關，要請王先匯款1500元美金的手續費給她，王急忙到銀行匯款時，遇上警方攔阻，保住辛苦血汗錢。

警方表示，昨天上午9點多時，鳳山警分局文山派出所賴姓、鄭姓員警接獲報案，在轄區內有民眾疑似遭詐。警方趕到場時，找到王男（43歲），上前與他攀談。

王男說，2個月前在網路上認識一名女網友，2人感情升溫進而成為男女朋友，但日前對方稱要寄10萬元美金的禮物請他代收，不過禮物現仍卡在海關，需要王緊急匯1500元美金做為手續費，才能成功寄出。