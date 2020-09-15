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影／台中男酒後失態爬上號誌桿 網友錄影糗態上網
台中市南區田姓男子昨天下午5時許，疑酒後不勝酒力，自行爬上南區美村南路、忠明南路口行人號誌桿，附近有市民看到，趕緊報警，也有人錄影拍攝田糗態，經警、消人員勸說後，田自己攀爬回地面，結束一場鬧劇，有網友將案發過程貼上臉書社團「大里人聊天室」，引發討論。
台中市第三警分局健康所表示，有關網友在臉書社團發布的影片，案件是發生在昨天下午5時許，年約40多歲的田姓男子疑酒後不勝酒力，出現脫序行為，自行爬上南區美村南路、忠明南路口行人號誌桿，但田在警、消合力勸說下，田自行爬下燈桿，現場救護人員檢視田身上無明顯受傷，仍經詢其同意後，送往衛福部台中醫院觀察治療。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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