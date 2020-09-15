比特犬咬死貴賓犬 北市呼籲：攻擊性犬出門務必戴鍊繩

台北市動保處這個月13日晚間10點多，接獲通報，在中山區花博公園內發生一起未繫鍊的比特犬攻擊其他犬隻事件，造成一隻貴賓犬當場死亡。動保昨天立即約談犬隻飼主，了解案情追究飼主責任。

動保處呼籲，具攻擊性犬隻的飼主，犬隻外出時應由「成年人」伴同，並替犬隻繫上「1.5公尺內的鍊繩」，及應配戴不影響散熱之透氣「口罩」。

動保處表示，今年截至目前，共接獲14件動物攻擊他人或動物案件，並針對3起具攻擊性寵物外出時，無提供適當防護措施案件開立行政處分。比特犬因犬種基因特性，造就其較不穩定的性格，平時看起來憨厚老實，但常因外界刺激，突然失控而有傷人或傷害動物的攻擊性行為，經農委會指定為須特別列管之危險性犬隻。

動保處提醒，除比特犬外，農委會公告具攻擊性寵物為「無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻」，及6大類危險性犬隻，包含比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西菲勒犬、獒犬。