賓士男遭攔查棄車逃 中市警負重11公斤追捕

台中市警察局第六分局員警昨晚在西屯區執勤時，發現一輛賓士車違規迴轉緊急攔停，駕駛下車後突然奔逃，全身負重11公斤的員警緊追不捨，將被通緝中的蔡姓駕駛緝捕到案。

警方今天表示，市政派出所員警昨晚10時多，在西屯區市政北二路與河南路口執行巡邏勤務時，發現一輛賓士車違規紅燈迴轉，於是趕到賓士車前予以攔停，在盤查駕駛人身分時，蔡姓駕駛（23歲）假裝配合，卻突然拔腿狂奔。

全身上下配戴防彈背心、警槍、警棍、辣椒水等重達11公斤裝備的員警，隨即展開追逐，只見蔡男往朝富路方向奔逃，最後見無路可跑，且體力不支，最後在朝富路的一處停車場內被員警攔下。