賓士男遭攔查棄車逃 中市警負重11公斤追捕
台中市警察局第六分局員警昨晚在西屯區執勤時，發現一輛賓士車違規迴轉緊急攔停，駕駛下車後突然奔逃，全身負重11公斤的員警緊追不捨，將被通緝中的蔡姓駕駛緝捕到案。
警方今天表示，市政派出所員警昨晚10時多，在西屯區市政北二路與河南路口執行巡邏勤務時，發現一輛賓士車違規紅燈迴轉，於是趕到賓士車前予以攔停，在盤查駕駛人身分時，蔡姓駕駛（23歲）假裝配合，卻突然拔腿狂奔。
全身上下配戴防彈背心、警槍、警棍、辣椒水等重達11公斤裝備的員警，隨即展開追逐，只見蔡男往朝富路方向奔逃，最後見無路可跑，且體力不支，最後在朝富路的一處停車場內被員警攔下。
警方指出，經進一步確認蔡男身分，發現蔡男目前分別因案遭台南地檢署及高雄地檢署通緝中，全案經身分確認無誤後移送偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言