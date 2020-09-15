1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

宜蘭市負郭路一戶4樓住家今天發生男嬰從窗戶墜樓身亡，據了解，1歲多的男嬰與父母親同睡主臥室，今天爸爸上班、媽媽載姐姐去上學，男嬰喜歡在床上及床頭櫃跳著玩，床緊靠窗戶，可能因此墜樓，事發後母親難過不已，泣訴，「與這個小孩無緣」。

42歲林姓婦人育有7名子女，丈夫從事司機駕駛養家活口，最大女兒已經上大學，墜樓的男嬰是家中最小的兒子，活潑可愛，備受雙親及兄姐疼愛。

今天清晨6時點，林婦載著就讀護專的大女兒出門坐車去上學後，趕回家準備要泡奶給兒子喝，卻見不到小孩身影，呼叫也沒回應，升國一的女兒要去買早餐，發現沒帶錢回家拿錢，媽媽問她有沒有看到弟弟？兩人在屋內遍尋不著，後來從4樓往下探望，竟就發現男嬰小小身軀躺在防火巷。