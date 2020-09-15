聽新聞
test
0:00 / 0:00
1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」
宜蘭市負郭路一戶4樓住家今天發生男嬰從窗戶墜樓身亡，據了解，1歲多的男嬰與父母親同睡主臥室，今天爸爸上班、媽媽載姐姐去上學，男嬰喜歡在床上及床頭櫃跳著玩，床緊靠窗戶，可能因此墜樓，事發後母親難過不已，泣訴，「與這個小孩無緣」。
42歲林姓婦人育有7名子女，丈夫從事司機駕駛養家活口，最大女兒已經上大學，墜樓的男嬰是家中最小的兒子，活潑可愛，備受雙親及兄姐疼愛。
今天清晨6時點，林婦載著就讀護專的大女兒出門坐車去上學後，趕回家準備要泡奶給兒子喝，卻見不到小孩身影，呼叫也沒回應，升國一的女兒要去買早餐，發現沒帶錢回家拿錢，媽媽問她有沒有看到弟弟？兩人在屋內遍尋不著，後來從4樓往下探望，竟就發現男嬰小小身軀躺在防火巷。
母女兩人嚇得衝下樓，把男嬰抱回屋內後撥打119，緊急送陽大附醫，卻來不及搶急救。據了解，事發當時男嬰一人在主臥室，家裡雖有其他成員在，男嬰有可能在窗邊的床上玩，不小心從窗戶墜落；事發後，關懷志工前來慰問，林婦紅著眼眶低泣，感嘆自己與這個孩子無緣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言