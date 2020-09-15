快訊

宜蘭1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

宜蘭市負郭路一戶4樓住家今天發生男嬰從窗戶墜樓身亡，據了解，1歲多的男嬰與父母親同睡主臥室，今天爸爸上班、媽媽載姐姐去上學，男嬰喜歡在床上及床頭櫃跳著玩，床緊靠窗戶，可能因此墜樓，事發後母親難過不已，泣訴，「與這個小孩無緣」。

42歲林姓婦人育有7名子女，丈夫從事司機駕駛養家活口，最大女兒已經上大學，墜樓的男嬰是家中最小的兒子，活潑可愛，備受雙親及兄姐疼愛。

今天清晨6時點，林婦載著就讀護專的大女兒出門坐車去上學後，趕回家準備要泡奶給兒子喝，卻見不到小孩身影，呼叫也沒回應，升國一的女兒要去買早餐，發現沒帶錢回家拿錢，媽媽問她有沒有看到弟弟？兩人在屋內遍尋不著，後來從4樓往下探望，竟就發現男嬰小小身軀躺在防火巷。

母女兩人嚇得衝下樓，把男嬰抱回屋內後撥打119，緊急送陽大附醫，卻來不及搶急救。據了解，事發當時男嬰一人在主臥室，家裡雖有其他成員在，男嬰有可能在窗邊的床上玩，不小心從窗戶墜落；事發後，關懷志工前來慰問，林婦紅著眼眶低泣，感嘆自己與這個孩子無緣。

男嬰平常喜歡在床上及床頭櫃跳躍，床緊臨窗戶，有可能因此墜落。圖/翻攝手機
男嬰平常喜歡在床上及床頭櫃跳躍，床緊臨窗戶，有可能因此墜落。圖/翻攝手機
宜蘭1歲多男嬰從4樓窗墜樓到防火巷，送醫不治身。圖/讀者提供
宜蘭1歲多男嬰從4樓窗墜樓到防火巷，送醫不治身。圖/讀者提供

延伸閱讀

「誰摔死了李新」惹議遭求償 郭新政、盛竹如免賠6百萬

士官長成功嶺墜樓骨折 六軍團：和飲酒無關

成功嶺新兵入伍隔天半夜從3樓墜樓 還好2樓護網救了他

國中生開窗怎墜樓亡？業者：多雨氣密窗易卡死要用力推

相關新聞

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

宜蘭市負郭路一戶4樓住家今天發生男嬰從窗戶墜樓身亡，據了解，1歲多的男嬰與父母親同睡主臥室，今天爸爸上班、媽媽載姐姐去上...

影／越南偷渡客摸黑游上墾丁 海巡署中午前已逮23人

1艘載著30多名越南偷渡客的屏東縣恆春籍漁船，今天凌晨2時在墾丁外海被海巡單位的雷達偵獲，海巡隨即攔查，船上越南偷渡客紛...

裝滿35公噸棕櫚油槽車翻覆 台86線中山高交會口大塞車

一輛裝滿棕櫚油油的油罐車今天下午行經台86東西向快速公路，在東向要匯入國道一號中山高北上時，在匝道上翻覆，油罐車駕駛在下...

糗！台東1輛百萬保時捷「大眼蛙蛙」卡沙灘

一名林姓民眾開著百萬保時捷今天到台東出差，見海濱公園景色美麗，又看到沙灘上多部車輛，就將車輛開往海邊，未料，車子輪胎陷入...

基隆正濱國小旁土石鬆軟 1學童掉落搶救中

基隆市中正區正濱國小疑連日大雨，活動中心旁土石鬆軟，今天下午3點多有學生經過時掉落土泥中，消防局獲報派人搶救中。市府教育...

影/園藝工心肌梗塞倒下 消防民眾聯手鬼門關前搶人

桃園市政府消防局第一大隊八德分隊日前接獲救災救護指揮中心派遣，稱有一名男子在社區進行園藝工作時，突急性心肌梗塞倒地，沒有...

提升消防救護能量 新竹縣消防局受贈高規格救護車

提升消防救護能量！新竹縣鈞承工程有限公司捐贈1輛高規格、總價約360萬元的頂級救護車，給縣府消防局豐田消防分隊，今天上午...

影／台中男酒後失態爬上號誌桿 網友錄影糗態上網

台中市南區田姓男子昨天下午5時許，疑酒後不勝酒力，自行爬上南區美村南路、忠明南路口行人號誌桿，附近有市民看到，趕緊報警，...

比特犬咬死貴賓犬 北市呼籲：攻擊性犬出門務必戴鍊繩

台北市動保處這個月13日晚間10點多，接獲通報，在中山區花博公園內發生一起未繫鍊的比特犬攻擊其他犬隻事件，造成一隻貴賓犬...

賓士男遭攔查棄車逃 中市警負重11公斤追捕

台中市警察局第六分局員警昨晚在西屯區執勤時，發現一輛賓士車違規迴轉緊急攔停，駕駛下車後突然奔逃，全身負重11公斤的員警緊...

影／台中翁忘拉手煞車 無人轎車直直衝

台中市七旬徐姓老翁在9日前往北屯區軍功路二段附近採買，未料要取車時，發現車子不翼而飛，徐報警處理，警方到場後發現，老翁轎...

影/險象環生！高雄女童馬路亂晃 駕駛心驚：捏把冷汗

高雄市1名年紀大約6歲的小女童，前天下午獨自在左營裕誠路口亂闖，驚險地在往來車流中穿梭；目睹這情景的駕駛不由得直呼「捏了...

熱門新聞

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

南投武界壩放水奪4命 這16分鐘恐成釐清關鍵

女童遭風箏捲上天 新竹市府懲處3官員、廠商扣罰27萬

山區下游驚人水勢影片 網友分享5秒大水即溢堤：千萬勿輕忽

新北勤達進陸製口罩 標繁體字及英文偽大馬生產

直播中突見4國小師生驚險海漂 澎湖船長勇救過程曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。