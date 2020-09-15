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百歲人瑞「膽狗」壞了 警托人買電鍋讓他重拾笑容

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣大埔鄉西興村一名百歲人瑞的電鍋壞了，警員知道後協助託人購買，讓人瑞臉上重拾笑容。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣大埔鄉西興村一名百歲人瑞的電鍋壞了，警員知道後協助託人購買，讓人瑞臉上重拾笑容。記者陳玫伶／翻攝

嘉義縣警局中埔分局大埔分駐所黃姓員警本月11日獲報有老人迷失在大埔鄉大埔老街上，趕現場發現是住在大埔鄉西興村的孔姓百歲人瑞，孔男表示自己要買「膽狗」，因口音太重，民眾以為他迷路，經黃姓警員耐心詢問，才知道原來是陪伴孔男20多年的大同電鍋壞了，請人協助購買。

黃姓警員表示，孔伯伯原籍廣西省懷集縣，民國3年出生，但身體硬朗、行走自如，當初是跟隨政府撤退來台的老兵，平日居住在高雄旗山女兒家，偶爾想老家的時候，會回大埔鄉西興村老宅獨居一陣子，當天民眾報案後，他原本想帶孔伯伯回家，但伯伯不停搖頭，表示想買東西。

黃姓警員說，孔伯伯表示自己要買「膽狗」，他帶孔伯伯到附近菜攤、雜貨店，但孔伯伯都說他要買的東西不在那裡，只好先帶他回家看要買的東西，才終於知道是大同電鍋壞了。

黃姓警員表示，因大埔鄉沒有電器行販售電鍋，想著伯伯1人獨居會因沒有電鍋，在生活上有極大的不方便，便急忙託人協助購買電鍋，才重拾孔伯伯臉上的笑容。

嘉義縣大埔鄉西興村一名百歲人瑞的電鍋壞了，警員知道後協助託人購買，讓人瑞臉上重拾笑容。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣大埔鄉西興村一名百歲人瑞的電鍋壞了，警員知道後協助託人購買，讓人瑞臉上重拾笑容。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣大埔鄉西興村一名百歲人瑞的電鍋壞了，出門購買時被民眾誤以為迷路，向警報案。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣大埔鄉西興村一名百歲人瑞的電鍋壞了，出門購買時被民眾誤以為迷路，向警報案。記者陳玫伶／翻攝

大埔 獨居 老兵

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