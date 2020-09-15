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糗！台東1輛百萬保時捷「大眼蛙蛙」卡沙灘
一名林姓民眾開著百萬保時捷今天到台東出差，見海濱公園景色美麗，又看到沙灘上多部車輛，就將車輛開往海邊，未料，車子輪胎陷入沙子中，動彈不得，只好打電話求助拖車業者，最後花了近1個小時後才將車順利拖離沙灘。保養廠師傅表示，不是有4輪驅動功能的車，就一定能跑沙灘。
保養廠潘姓師傅指出，並不是所有4輪驅動的車都可以跑沙灘，因為現在許多車輛配備雖有4驅系統，但僅限於碎石或崎嶇不平路段行駛使用，碰到海邊細柔的沙灘，可能就會屌車（台語意思是拋錨）風險，更不用說一般沒有4驅系統的車；建議跑沙灘，還是開傳統4輪驅動的吉普車、得利卡箱型車或小發財等車輛，比較保險。
據了解，受困的保時捷休旅車，身價超過2百萬元，由於車燈猶如青蛙眼，加上屬於保時捷車體較大的車種，因此，被車友稱「大眼蛙蛙」。
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