影／台中翁忘拉手煞車 無人轎車直直衝

台中市七旬徐姓老翁在9日前往北屯區軍功路二段附近採買，未料要取車時，發現車子不翼而飛，徐報警處理，警方到場後發現，老翁轎車就在對面100公尺處，還撞上店家前擺放的鐵欄杆，警方向店家調閱監視器，發現疑似徐沒拉手煞車，才導致無人轎車往前滑行，因道交條例未規定未拉手煞車導致車輛移動的罰則，警方依規定測繪現場後，提醒老翁未來開車要注意。

台中市第五警分局北屯派出所警員黃勇智、方偉光在9日11時巡邏時獲報，徐姓老翁（70歲）停在北屯區軍功路二段的轎車遭竊，希望警方能予以協助。

兩警到達現場後，徐姓老翁向警表示，轎車停放在商店門口並到進入店內買東西，前後不到十分鐘，一出來就發現轎車不見了，所以趕緊報警。

徐姓老翁還強調，有將車輛熄火並拔鑰匙，警員確認車號後，透過車行紀錄追查是否遭他人使用，不過經驗豐富的警員認為誤報可能性高，開始觀察四周狀況，突然發現老翁報案處對面100公尺，有一輛轎車擦撞商店門前的鐵欄杆阻絕設施，前往調查，確認就是徐的轎車。

警方向店家調閱監視器，發現徐的轎車疑因未拉手煞車，加上停車處是坡道有斜度，徐離開轎車後，轎車就一路慢慢滑行到對面商店，撞上阻絕設施後才停止，幸好過程中未造成人員傷亡。

警方依規定在現場測繪，以利老翁向保險公司申請理賠作業，不過警方也提醒老翁，雖然未拉手煞車導致轎車滑行，沒有相關罰則，不過若因此造成人員傷亡或財物受損，車主或駕駛還是附有刑事及民事責任，提醒老翁未來用車要特別小心。