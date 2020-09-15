影/險象環生！高雄女童馬路亂晃 駕駛心驚：捏把冷汗

高雄市1名年紀大約6歲的小女童，前天下午獨自在左營裕誠路口亂闖，驚險地在往來車流中穿梭；目睹這情景的駕駛不由得直呼「捏了一把冷汗」，當下只能用車身阻擋後方來車，並鳴按喇叭示警，過了一會兒女童才被神色慌張的婦人接走。轄區警方表示，已介入查訪女童身家，若家長確實有疏失，將通報社會局。

「爆料公社」社群流傳一段影片，大約國小年紀的女童在馬路上閒晃，手指著對街騎樓，緊接著就要橫越車道，根本沒注意到有無來車；剛好有輛左轉車駛來，在女童穿越前就加速駛離。好心駕駛發現，擔心女童有危險，急忙用車身擋住來車，剛好其他路人也發現，及時將女童拉住，以免她又跑回路口，路過的機車騎士也停下來幫忙。

駕駛接著用車身擋住女童，不讓她再跑回馬路，並按喇叭、打警示燈提醒附近車輛注意。路人都在問，「這是誰的小孩啊」，附近完全沒看到女童親人身影，駕駛當機立斷報警處理，過幾分鐘後，一名身穿黃群的婦人慌忙跑來，疑似女童家長，女童也跟著婦人離開現場。

警方據報迅速到場，沒看到女童及報案人，詢問得知，女童家長出現並將女童帶回，從婦人慌張尋找女童的神情、及女童看到婦人歡喜感覺，判斷女童已找到家屬。後續警方將查訪女童母親身分，若涉違反兒少保護情事，將通報社會局訪視關懷處置。

然而，警方也表示，民眾若在路上發現這情形，建議第一時間迅速報案，由警方查證家長身分，較能保障雙方安全；若無法第一時間查證家長身分，警方也會將女童帶回駐地、妥當照料。