影／越南偷渡客摸黑游上墾丁 海巡署中午前已逮23人

1艘載著30多名越南偷渡客的屏東縣恆春籍漁船，今天凌晨2時在墾丁外海被海巡單位的雷達偵獲，海巡隨即攔查，船上越南偷渡客紛紛跳海逃脫，截至中午已有23人（11男12女）被捕，海巡單位正擴大搜查逃脫偷渡客，並啟動防疫措施。

海巡署表示，今天凌晨2時許在墾丁外海11.6浬處，發現一艘可疑目標向墾丁後壁湖漁港方向航行，於距岸3浬處突然轉向，航往頂白砂岸際，隨即通報恆春海巡隊派遣2艘巡防艇攔查，凌晨4時許，岸際巡邏人員運用熱像儀，發現船上有不明人士跳船。

海巡人員發現，跳船的偷渡客往頂白砂岸際方向泅泳，第8巡防區隨即啟動應變查緝機制，除了登檢載偷渡客的恆春籍漁船外，並押回後壁湖清查外，在船上及岸際分別逮捕22偷渡客，另外，包括船長在內的5名船員（2台籍、3菲籍）也被逮捕。

台籍船長向海巡署表示，他在外海接運約30多名越南籍偷渡客，駛至墾丁白砂距岸約400公尺處海域，依約定穿著救生衣跳船游泳登岸，有人負責接走。