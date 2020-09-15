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台中市太平婦人遭蛇吻 消防局：今年第13件

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

天氣炎熱，據台中市消防局統計，今年至今已受理13件民眾被蛇咬傷案。太平地區日前亦傳出蛇竄入住家咬傷人事件，遭到蛇吻的婦人目前住院治療中，所幸沒有生命危險；市議員李天生上午要求市府加強宣導防範，確保市民生命安全。

李天生指出，家住光興路的陳婦日前晚間9時40分進入家中浴室準備洗澡時，突然竄出一條毒蛇，他閃避不及遭到毒蛇咬傷腿部，當場血流不止，事發後由家人協助搭乘救護車前往國軍台中總醫院急救，目前住院觀察中。

福隆里長黃楷能據報後，立即聯絡農業局委外廠商，一起到場協助翻箱倒櫃找尋，花了1個多小時，終於在窗戶邊捕獲一條赤尾青竹絲，讓民眾可以安心睡覺。

黃楷能指出，太平鄰近山區，經常發生蛇隻出沒民宅事件，今年光興路東方大鎮社區先後傳出4件案例，不過遭到蛇吻，還是首次聽到，希望大家不要在庭院堆積雜物，並設法矮化草坪，避免吸引爬蟲類動物出入，確保居住安全。

李天生說，台中市幅員廣大，原本市府只委託一家民間業者負責捕蜂、捉蛇業務，經他反映爭取，市府明年起將劃分市區、屯區、海線三區，委託業者分區執行捕蜂、捉蛇業務，同時縮短到場時間，加強為民服務。

太平地區日前亦傳出蛇竄入住家咬傷人事件，後來在窗戶邊捕獲一條赤尾青竹絲。圖／李天生提供
太平地區日前亦傳出蛇竄入住家咬傷人事件，後來在窗戶邊捕獲一條赤尾青竹絲。圖／李天生提供

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