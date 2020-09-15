2歲男童赤腳馬路邊哭泣 警挨家挨戶查訪送回家

花蓮縣玉里警分局中平派出所副所長高俊和日前值班時，聽到所外傳來啜泣聲，走出察看，發現一名年約2歲男童赤腳獨自在馬路邊哭泣。經挨家挨戶查訪，原來是部落阿嬤忙於料理晚餐，疏忽讓男童走失。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，當時是傍晚下班時間，路上往來車輛頻繁，小男童獨自一人打著赤腳在派出所門口前馬路邊走邊哭，口中喃喃叫著「阿嬤」。

高俊和見情況不對，為避免男童發生危險，立即抱起小男童並詢問姓名及住處，但男童說不出家住何處，僅口口聲聲叫著阿嬤。高俊和研判男童應是附近村民的小孩，於是立即抱著小男童到部落內挨家挨戶詢問。

經查訪5分鐘左右，終於得知小男童為部落裡高姓村民的孫子，才將小男童安全送回。高姓阿嬤指出，因在廚房料理晚餐，並未發覺孫子自行開門獨自外出玩耍，幸好被副所長即時發現，才沒有發生意外事故；家屬對於副所長能在短時間內安全將小男童護送返家，相當感激。

玉里警分局長陳蔚文表示，同仁發現走失的男童，在短時間內迅速找到家屬，認真及用心值得肯定，也藉此事件呼籲民眾，家中若有年幼孩童時應該要更加小心照顧。在家中休息時，一定要將房門上鎖關起來，避免孩童自行開門外出走失，或發生其他更嚴重的意外傷害而造成憾事。

警方提醒家長，平時教導孩子若發生走失情形時：1.停下來站著，看（找）爸媽，而不是亂跑。2.如果在商場內走失，向店內人員告知（通常會穿制服或戴帽子，比較好認）。3.試著找帶有小孩的其他父母幫忙撥打自己手環、名牌或包包裡父母預留的電話號碼。4.不要跟著其他人走，更不要離開原本所在的場所。