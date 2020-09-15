小六心臟病男童跑步變植物人 國賠判校方應付462萬

台中市某國小6年級男童阿忠（化名）罹有心臟病，4年前跑操場後休克倒地，經送醫後成為植物人，家人請求國家賠償，台中地院認導師未在場監督，且於男童昏倒後，未及時送醫，學校怠忽職責，判決校方應給付男童362萬及父母100萬，共新台幣462萬餘元。

此外，校方應自107年11月起至男童死亡之日止，按月給付4萬3467元，金額為2660萬餘元。男童阿忠滿20歲後，即自民國113年起至民國158年（即阿忠65歲）止，按月增加2萬3100元；如阿忠於民國158年以前死亡，則按月增加給付至死亡之日止。

被害男童父母表示提國賠是為「明明有在長大卻醒不過來的兒子」討公道，更盼兒子會是校園疏忽下的最後受害人。可上訴。

判決書指出，小6男童阿忠的父母表示，兒子自幼即因右心室發育不全，心房中隔缺損等，經手術後，殘存心臟病，不宜從事激烈活動，導師亦知情，105年間該校配合台中市政府舉辦的路鉋活動，導師承諾阿忠不會下場，將與導師一起而為機動組。

同年10月20日上午，導師指示班上學生至操場練習跑步，但導師卻留在教室內，未隨同至操場監督，任憑男童阿忠承擔運動風險，阿忠跑操場2圈後，出現左右搖晃、跛行、喘不過氣、臉色蒼白等身體不適狀況，隨即休克倒地。

導師見狀未於第一時間撥打119叫救護車，而是請學生至健康中心找護理師，但護理師不在，遂由另名老師抱阿忠至健康中心，由護理師對阿忠施以CPR急救，而導師拿取AED（電擊器），但護理師卻未使用，直至119救護員到場，才由救護員使用電擊，並將男童送醫急救，男童經急救後，雖恢復心跳，然因缺氧過久，而受有缺氧性腦病變，致全身癱瘓。家屬遂提起國家賠償。

導師辯稱，男童阿忠曾在體育課接受多項體適能測驗，並全程參與運動會、技河等項目，平日也有參與跑步活動，且經男童父母同意，故本事件男童當日的跑步練習，並未逾越活動範疇，況且男童每周升旗後皆有參與慢跑1至2圈，均無異狀，同時醫師也表示心臟病童也須適度運動，由此可知，男童阿忠並非完全不能參與跑步活動。

承審法官不採信導師的辯詞，認為導師未在場監督男童跑步、及跑步後身體狀況，且於男童昏倒後，未盡快自行或委請他人撥打119呼叫救護車，均屬怠於執行其所負保護照顧的職務。導師怠於執行職務的過失行為，侵害男童身體、健康權，具有因果關係，因此認為校方應負國家賠償責任。