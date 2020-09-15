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進口馬來西亞口罩卻是大陸製 勤達公司6萬片口罩遭封存

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
勤達醫藥器材公司辦公室位於新北板橋，不過員工見到媒體拒絕採訪，僅說不清楚相關細節。記者王敏旭／攝影
勤達醫藥器材公司辦公室位於新北板橋，不過員工見到媒體拒絕採訪，僅說不清楚相關細節。記者王敏旭／攝影

加利、豪品等口罩國家隊涉嫌進口大陸非醫用口罩，魚目混珠成國產醫用口罩，新北衛生局指出，「勤達醫藥器材公司」涉嫌將大陸製造的口罩輸入台灣，初步清查並未流入實名制，全案已由新北市調查處偵辦。勤達醫藥器材公司辦公室位於新北板橋，不過員工見到媒體拒絕採訪，僅說不清楚相關細節。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，「勤達醫藥器材公司」原許可證製造廠為馬來西亞，後來改由大陸製造，該公司未取得許可證之前就輸入大陸製造產品，大陸製口罩數量、流向、工廠地址等，調查處仍在清查。

新北市調查處指出，目前口罩有分醫藥用、非醫藥用2種，由於醫藥用口罩受到管制，9月10日前往清查時先行封存6萬多片口罩，而業者初步坦承，有以馬來西亞的名義輸入口罩，但是實際為大陸製造，將清查是否違反藥事法與詐欺。

口罩 衛生局

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