假冒親友需錢周轉 台南婦人險被騙10萬
「哥哥，我是妹妹，我家裡有急用，借我錢周轉。」台南市洪姓婦人的先生，昨天接到自稱是妹妹來電表示急需用錢，洪信以為真，請太太到銀行匯款10萬元，洪先生再打電話向妹妹查證，才知遭到電信詐騙，經警員和行員協助成功攔阻匯款。
洪婦（64歲）說，她昨天接到自稱是小姑電話，電話中稱家裡有事急需用錢，她請先生接聽，對方表示家中有急事，要求周轉20萬元，但先生說沒有那麼多錢，只有10萬元，她昨天中午約11點前往三信銀行臨櫃匯款。
洪婦匯款後驚覺可疑，先生打電話向小姑查證，才知被騙。洪婦除報警請方協助，和緯派出所警員鄭人豪帶同被害人前往三信銀行文賢分社，並由其副主管協助將被騙款項10萬元圈存，圈存後再返所完成後續報案手續，成功攔阻險遭詐騙款項。
警方研判這又是詐騙老梗，阻止洪婦匯款，並一語道破詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」技倆手法，通常詐騙集團成員打通電話後，會先謊稱是被害人親友，等取得被害人信任後，再假借各種理由借錢，匯進指定帳號。洪婦頓時恍然大悟，才知遭詐騙，幸好警方及時成功攔阻匯款，對於員警及行員熱心協助，表示感激。
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