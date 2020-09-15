影／敬酒起糾紛 台中莽男持球棒跟進摩鐵打情侶

台中市南屯區文心南路的汽車旅館今天清晨5時許，傳出有一對投宿的情侶遭人持球棒打傷，警方獲報到場，發現現場有兩名男子，其中一名張姓男子涉嫌持球棒在破壞停在摩鐵的一輛轎車，警方將他連同另名在場動手男子帶回調查，查出案發原因疑為敬酒糾紛而起，因張不滿，尾隨情侶夥同友人進入汽車旅館內報復。警方詢後將全案依傷害、毀損罪嫌送辦。

據查，張姓男子（27歲）今天凌晨透過友人介紹，認識劉姓男子（41歲）與其莊姓女友（35歲），席間雙方因敬酒糾紛起口角，張因而不滿，酒席結束後，劉開車載莊女離開，並在南屯區文心南路一家汽車旅館投宿，未料張開車尾隨劉車輛，還與另名張姓男子（30歲）持球棒進入汽車旅館內，在車道持球棒破壞劉的轎車，並攻擊車內劉、莊女二人，劉頭部有擦傷，莊女則驚嚇過度昏倒。