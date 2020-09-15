中華科技大學男學生墜樓 命危送醫搶救

台北市南港區中華科技大學今天上午驚傳有男學生自5樓教室墜樓事件，現場無呼吸心跳，北市警消獲報後，立即協助送醫搶救，但詳細事發肇因仍待後續調查釐清。

北市警消上午9時23分獲報，指位於南港區研究院路附近的中華科技大學驚傳墜樓事件，經查為20歲男學生自5樓教室墜落，現場無呼吸心跳，立即派員協助送三軍總醫院搶救。

警方表示，目前還不清楚事發原因，仍有待後續調查釐清。

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