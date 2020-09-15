快訊

評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

中華科技大學男學生墜樓 命危送醫搶救

中央社 / 台北15日電

台北市南港區中華科技大學今天上午驚傳有男學生自5樓教室墜樓事件，現場無呼吸心跳，北市警消獲報後，立即協助送醫搶救，但詳細事發肇因仍待後續調查釐清。

北市警消上午9時23分獲報，指位於南港區研究院路附近的中華科技大學驚傳墜樓事件，經查為20歲男學生自5樓教室墜落，現場無呼吸心跳，立即派員協助送三軍總醫院搶救。

警方表示，目前還不清楚事發原因，仍有待後續調查釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀

遠百信義A13大停電 北市消複查消防安全合格

北市攜手中信基金會反毒 推虛擬實境融入教育

北市長國民黨派誰出選？媒體人點名：「他」恐成意外黑馬

大稻埕碼頭船舶停靠爆口角 北市研議增設繫船柱

相關新聞

約30名越南偷渡客暗夜墾丁登岸 海巡大動員全面追緝中

屏東縣恆春鎮傳出一批越南偷渡犯搭台灣籍漁船準備在墾丁海岸偷渡上岸，海巡署今天凌晨在墾丁白砂外海攔獲該艘漁船，逮捕6男3女...

影/險象環生！高雄女童馬路亂晃 駕駛心驚：捏把冷汗

高雄市1名年紀大約6歲的小女童，前天下午獨自在左營裕誠路口亂闖，驚險地在往來車流中穿梭；目睹這情景的駕駛不由得直呼「捏了...

貨車翻車 高雄中正地下道交通險受阻

高雄市苓雅區中正地下道今天發生貨車翻車意外，陳姓婦人開車失控，擦撞路旁，導致翻車，婦人和乘客受困車內，地下道交通一度受阻...

影／越南偷渡客摸黑游上墾丁 海巡署中午前已逮23人

1艘載著30多名越南偷渡客的屏東縣恆春籍漁船，今天凌晨2時在墾丁外海被海巡單位的雷達偵獲，海巡隨即攔查，船上越南偷渡客紛...

台中市太平婦人遭蛇吻 消防局：今年第13件

天氣炎熱，據台中市消防局統計，今年至今已受理13件民眾被蛇咬傷案。太平地區日前亦傳出蛇竄入住家咬傷人事件，遭到蛇吻的婦人...

小六心臟病男童跑步變植物人 國賠判校方應付462萬

台中市某國小6年級男童阿忠（化名）罹有心臟病，4年前跑操場後休克倒地，經送醫後成為植物人，家人請求國家賠償，台中地院認導...

影／台北港外海火燒船 海巡新北艦快速救援

今天上午9時14分發生在台北港外海 1.5浬的火燒船意外，海巡署獲報立即由艦隊分署調派北部機動海巡隊的2千噸級新北艦，就...

影／敬酒起糾紛 台中莽男持球棒跟進摩鐵打情侶

台中市南屯區文心南路的汽車旅館今天清晨5時許，傳出有一對投宿的情侶遭人持球棒打傷，警方獲報到場，發現現場有兩名男子，其中...

凌晨討債變街頭鬥毆 台中警帶回5人送辦

台中市大里區曾姓市民不滿謝姓男子在遊藝場向他借約萬餘元，經多次催討不還，今天凌晨2時許帶著2友人前往謝家討債，雙方一言不...

警政署候用分局長 台南警2上榜有機會明年外派

警政署上周公布30名最新候用分局長錄取名單，台南市政府警察局第二警分局偵查隊長吳俊德、善化警分局行政組長陳宏平都錄取，排...

影／桃園騎士高速撞左轉車 人彈飛摔進捷運工程土坑

桃園丁姓女子昨晚開車經桃園介壽路段，綠燈打算左轉時和對向直行的李姓男騎士擦撞，因李車速快、撞擊力道大，丁女車頭嚴重毀損，...

孫安佐沒法出國散心 士林地院再限制出境出海8月

孫安佐遭控在美國製槍未遂，遭檢方起訴，孫到士林地方法院出庭時，做無罪答辯，堅稱自己並未製造槍械，同時聲請解除限制出境，希...

熱門新聞

有告示牌仍露營遭沖走釀4死 律師：符合國賠條件

女童遭風箏捲上天 新竹市府懲處3官員、廠商扣罰27萬

南投武界壩放水奪4命 這16分鐘恐成釐清關鍵

山區下游驚人水勢影片 網友分享5秒大水即溢堤：千萬勿輕忽

直播中突見4國小師生驚險海漂 澎湖船長勇救過程曝光

丈夫搭上兒子補習班老師 車震對話宛如言情小說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。