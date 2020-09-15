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凌晨討債變街頭鬥毆 台中警帶回5人送辦

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區曾姓市民不滿謝姓男子在遊藝場向他借約萬餘元，經多次催討不還，今天凌晨2時許帶著2友人前往謝家討債，雙方一言不和打起來，曾姓市民涉嫌持鋁棒施暴，謝和哥哥則拿了家裡的廚具和拖把對抗，曾的兩友人亦就起取材拿了棍棒加入，雙方都因此受傷。

因為打得激烈，凌晨時分嚴重影響住戶安寧，轄區霧峰警分局國光派出所據報，立即出動快打部隊前往，當時曾姓等3人仍在謝家門前叫囂，謝姓兄弟則躲回家裡，5人都被壓制送醫，接著再帶回派出所偵辦。

據了解，謝姓兄弟（分別57、56歲）鬥毆中身上有多處撕裂傷，曾姓市民（44歲）和其林姓友人（37歲）的食指和無名指分別有骨折，另名陳姓（36歲）友人亦受多處撕裂傷。除了雙方互控傷害，警方亦以曾姓市民名為討債，但涉嫌夥同友人聚眾鬥毆，另以妨害秩序罪嫌將3人移送法辦。

台中市曾姓男子等3人凌晨向人討債又聚眾鬥毆，上午被依妨害秩序罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
台中市曾姓男子等3人凌晨向人討債又聚眾鬥毆，上午被依妨害秩序罪嫌移送法辦。圖／民眾提供

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