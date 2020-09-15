聽新聞
test
0:00 / 0:00
警政署候用分局長 台南警2上榜有機會明年外派
警政署上周公布30名最新候用分局長錄取名單，台南市政府警察局第二警分局偵查隊長吳俊德、善化警分局行政組長陳宏平都錄取，排名均名列前茅，完成相關受訓後，有機會明年外派出任縣、市分局長。
警政署這次辦理縣（市）政府警察局候用分局長班第15期甄試，主要依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格者，須具備警正班結業、外勤重要職務歷練，且經各警察機關主官（管）考核表現傑出保薦，報名參加甄試90人，經面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數，總分擇優錄取30人。
30名錄取名單， 第二警分局偵查隊長吳俊德排名第六、善化警分局行政組長陳宏平排名第八，今年11月23至12月18日至警察大學完成受訓。吳、陳兩人日來對於友人祝賀，維持一貫低調。
台南市政府警察局表示，48歲的吳俊德，警大行政系60期畢業，畢業後就在台南服務，歷任麻豆警分局麻豆派出所所長、善化、麻豆警分局偵查隊長、台南市刑大偵七隊隊長，現任第二警分局偵查隊長，刑事經驗豐富，偵破多起指標性大案。
陳宏平43歲，警大行政系65期畢業，畢業後分發屏東，93年調回台南服務，歷任麻豆警分局官田分駐所所長、麻豆警分局偵查隊巡官、市警局保安科警務正、現任善化警分局行政組組長。
市警局表示，吳、陳兩人分局長班錄取排名都相當前面，外派出任分局長時程，依據警政署作業及檢視縣市各警分局缺額而定，有機會明年出任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言