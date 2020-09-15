警政署候用分局長 台南警2上榜有機會明年外派

台南市政府警察局第二警分局偵查隊長吳俊德錄取警政署候用分局長，排名第六。記者謝進盛／翻攝

警政署上周公布30名最新候用分局長錄取名單，台南市政府警察局第二警分局偵查隊長吳俊德、善化警分局行政組長陳宏平都錄取，排名均名列前茅，完成相關受訓後，有機會明年外派出任縣、市分局長。

警政署這次辦理縣（市）政府警察局候用分局長班第15期甄試，主要依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格者，須具備警正班結業、外勤重要職務歷練，且經各警察機關主官（管）考核表現傑出保薦，報名參加甄試90人，經面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數，總分擇優錄取30人。

30名錄取名單， 第二警分局偵查隊長吳俊德排名第六、善化警分局行政組長陳宏平排名第八，今年11月23至12月18日至警察大學完成受訓。吳、陳兩人日來對於友人祝賀，維持一貫低調。

台南市政府警察局表示，48歲的吳俊德，警大行政系60期畢業，畢業後就在台南服務，歷任麻豆警分局麻豆派出所所長、善化、麻豆警分局偵查隊長、台南市刑大偵七隊隊長，現任第二警分局偵查隊長，刑事經驗豐富，偵破多起指標性大案。

陳宏平43歲，警大行政系65期畢業，畢業後分發屏東，93年調回台南服務，歷任麻豆警分局官田分駐所所長、麻豆警分局偵查隊巡官、市警局保安科警務正、現任善化警分局行政組組長。