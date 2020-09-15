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影／桃園騎士高速撞左轉車 人彈飛摔進捷運工程土坑
桃園丁姓女子昨晚開車經桃園介壽路段，綠燈打算左轉時和對向直行的李姓男騎士擦撞，因李車速快、撞擊力道大，丁女車頭嚴重毀損，李男的機車也幾乎對折，整個人甚至摔飛近一旁捷運施工的土坑，全身都擦挫傷所幸無生命危險，警方已調閱監視器等將釐清肇事責任歸屬。
桃園分局調查，丁女（55歲）昨晚上7點多駕駛1輛白車，沿介壽路綠燈時打算左轉介新街，對向騎機車的李男（20歲）迎面而來，疑似未注意前車狀況當場撞上，整個人往一旁彈飛掉進正在施工的捷運工程土坑內。
警消獲報將李救出送醫，所幸沒有生命危險，丁、李2人經呼氣酒測值均為0，警方也已調閱行車記錄器、路口監視器等，詳細肇事責任歸屬仍待釐清；警方也說，汽機車駕駛驚路口時除減速慢行，轉彎車也應禮讓直行車。
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