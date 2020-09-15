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自行車校隊公路訓練 閃車撞成一團5人傷

中央社 / 苗栗縣15日電

通霄警分局今天指出，新竹一所高中自行車校隊，行經台1線北上138公里處，疑似為了閃避前方突然轉彎車輛，多部自行車撞成一團，導致5人受傷送醫，所幸並無大礙。

苗栗縣消防局指出14日下午3時許接獲通報，台1線北上苑裡往通霄路段，約138公里處傳出多部自行車碰撞意外，隨即派遣苑裡及通霄分隊救護人車前往，抵達事故地點發現有5名自行車騎士身體多處擦傷，經初步傷口消毒後，分別送往醫院治療。

通霄派出所所長許裕宏表示，經查受傷自行車騎士均來自新竹某高中校隊，車隊行駛在慢車道上，進行公路訓練，前方一輛停放在路旁的自小客車駕駛突然往左切把車輛行駛入車道內，後方自行車隊成員剎車不及，互相碰撞、摔倒，導致陳姓（16歲）、姜姓（15歲）、鄭姓（16歲）、邱姓（17歲）和蔣姓（16歲）等5名學生受傷。

警方指出，自小客車駕駛及自行車騎士經過酒測，均無酒精反應，受傷的5名學生已無大礙，呼籲車輛駕駛變換車道或由路旁行駛入車道應打方向燈，並注意後方有無來車或行人，以避免發生危險。

自行車 車道 事故

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