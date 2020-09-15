混凝土車水泥塊掉滿地害婦人摔死 司機賠500萬獲緩起訴

桃園盧姓混凝土車司機上路前未檢查車身，後方擋泥板上還卡有土塊，經過龜山區東萬壽路時因晃動連同碎石掉落，因當時天色昏暗、沒有路燈，害吳姓婦人騎車來不及反應，當場輾過重摔致死；檢方考量，盧犯後坦承並當庭向吳的先生道歉，短期內賠償他500萬元和解，予以緩起訴處分。

檢警調查，盧男（35歲）今年3月25日下午6點多，駕駛混凝土車行經東萬壽路往新北新莊方向，卻因事前沒有清除車身沾黏的土塊，結果在18.8公里處原卡在擋泥板上的土塊紛紛掉落，連同碎石粒散在大馬路上。

吳姓婦人剛好騎車經過，因前方突然出現1塊長寬高各約23、19及14公分的土塊，她閃避不及輾過人車重摔，導致頭部重創到院前就失去呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，吳的先生則控訴盧男過失致死、趙是逃逸等罪嫌。

檢方訊時，盧男坦承過失致死，加上有警方道路交通事故現場圖、調查報告及相關監視器畫面佐證，但肇事逃逸部分盧則堅決否認，辯稱開車時完全沒發覺有掉落異物，也不清楚有發生事故。

檢方查，混凝土車掉落的土塊，並非車輛本身零件，且現場無路燈，車輛駕駛途中本可能發生聲響，盧辯稱完全沒發覺有異物掉落應可採信，難認他主觀上有肇事逃逸，該部分不起訴。