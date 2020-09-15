超警車再撞前車 新竹警目睹竟未停車處理被轟

新竹一名蕭姓男子13日凌晨開車停等新竹市區，遭一輛白色轎車撞擊，造成蕭男車輛損毀，且當時白車疑先違規超車一輛警車，警方雖目睹全程，卻未做任何處置就離去，遭蕭男質疑警方失職，向媒體投訴。

對此，警方指出，該案源於交通隊員警當時接獲通知，急於返隊處理公務，才未及時處理蕭男狀況，但員警有同步回報狀況，由對上另名員警到場處理，目前已通知肇事（逃）者到案說明，並坦承肇事，全案依毀損、道路交通管理處罰條例相關規定處理。交通隊員警因急於反隊處理公務，導致蕭男誤解，警方已向對方說明相關處理情形與結果。